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大社燕巢停電 高市府要台電1個月內提改善報告

中央社 / 高雄15日電

高雄市大社、燕巢今天中午約2000戶突然停電。市府經發局表示，台電近來多次無預警停電嚴重影響高雄用電，呼籲台電正視問題，並於1個月內到市府報告改善措施與期程。

在台電中午復電後，高市府經濟發局新聞稿表示，台電近來多次無預警停電嚴重影響高雄用電，市民感到相當不耐，也造成產業損失，呼籲台電正視問題，徹底體檢高雄供電系統，全面提高穩定性與韌性，市府也將前往轄內大林及南部發電廠視察體檢，並要求台電1個月內到市府報告改善措施與期程。

經發局長廖泰翔指出，近來接二連三、大小規模不一的無預警跳電事故，已讓全體國人，特別是303大停電受害最重的高雄市民感到不耐。

廖泰翔說，上週興達電廠新廠長上任，隔天市長陳其邁就指示副市長羅達生率相關局處親訪，要求台電穩定供電、加強巡檢並強化電網韌性，時隔不到一週就又出現停電事故，顯示問題的急迫性，呼籲台電正視問題。

經發局強調，後續市府還將前往轄內的大林及南部發電廠全面視察及體檢，並要求台電應在1個月內向市府就供電穩定與韌性，報告具體改善措施與期程，徹底改善高雄民生及工業供電品質。

高雄市楠梓變電所中午12時10分因高壓線路事故，造成大社區、燕巢區約2000戶停電，台電緊急派員搶修，約2小時後復電。台電查修後發現，停電是因鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂釀禍。

台電 停電 高雄市

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