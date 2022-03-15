快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

大社燕巢2000戶停電 原因是鳥碰觸帶電設備

中央社 / 高雄15日電

高雄市楠梓變電所中午因高壓線路事故，造成大社區、燕巢區約2000戶停電台電緊急派員搶修，截至下午1時50分已全部復電。台電也經查發現，停電是因鳥碰觸帶電設備釀禍。

台電高雄區營業處表示，楠梓變電所中午12時10分因高壓線路事故導致饋線跳脫，造成高雄市大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路一帶共2000戶停電。

台電高雄區營業處隨即派員緊急前往現場搶修，截至1時50分已全部復電。高雄區營業處表示，停電原因是因有鳥碰觸到位於燕巢區中興路與湖仔內入口的一處帶電設備，造成礙子破裂而停電。

高雄區營業處對中央社記者表示，其實每年鳥碰觸帶電設備導致停電事故不少，經常碰到鳥在電力設備上築巢，已逐步進行絕緣體包覆設備加以防範，並持續頻繁巡檢。

停電 台電

延伸閱讀

元凶找到了！「牠」造成高雄大社、燕巢2000戶停電

台電饋線跳脫 高雄大社、燕巢2000戶受影響

高雄曳引車鋼板波及電桿 台電連夜搶修今清晨全數復電

桃機部分區域11日停電 機場公司全盤檢討提升供電穩定

相關新聞

森山步道漫春光 新開放扇平園區玩賞多元生態

高雄生態樂園又多一處！今年初「扇平森林生態科學園」重新開放，引起生態旅遊愛好者陣陣歡呼。

凹子底鳥巢遊樂園 小雛鳥來冒險囉！

綠蔭圍繞的凹子底森林公園一角，出現一座巨大的鳥巢遊樂園。延續公園的森林意象，以林木和石材元素作為設計基調，讓孩子們化身為在樹梢林間嬉戲的小鳥，在森林鳥巢中爬行玩耍，時而鑽出鳥蛋溜滑梯，時而又像鳥兒做沙浴一般，在共融大沙坑暢玩。孩子們的歡笑聲在這裡此起彼落，一旁陪伴的爸媽爺奶也瞇不住眼角笑意。

高雄土地會黏人 外籍人士眼中的人情滿點宜居城

外籍人士在高雄移居置產比例逐年上升，溫和的氣候和滿滿人情味，讓高雄的土地特別有「黏性」，人氣部落客大豐在網路分享高雄旅遊和文化特色、餐廳老闆Joe深耕高雄融入在地生活，來自各國的港都新住民，從不同角度，看見屬於高雄的美麗。

等35年 左營果貿社區道路整修

高雄左營果貿社區有「小香港」之稱，日前因有染疫者足跡，市府設社區篩檢站，市長陳其邁視察時，里長反映社區道路近35年未刨鋪...

高捷號誌異常停駛 通勤族跳腳

高雄捷運昨天清晨6點25分全線出現號誌異常，一度停駛近半小時，影響21列車、2千多名乘客。當時正值通勤族趕上班、上課尖峰...

為停電槓上！ 白喬茵酸：難道之前野生動物都住動物園

303大停電當天，國民黨發言人白喬茵拜會楠梓區永興市場攤商，今早偕同高市府前青年局長林鼎超重返市場，並選在停電開始的時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。