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烏俄戰火延燒 台灣援烏醫療用品達28噸、善款逾6億

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣汎生製藥廠今天舉辦捐贈記者會。記者陳弘逸／攝影
台灣汎生製藥廠今天舉辦捐贈記者會。記者陳弘逸／攝影

烏俄戰火持續延燒，外交部南部辦事處長沈正宗表示，台灣援烏克蘭捐款專戶，已累計逾6億台幣善款。今天高雄汎生製藥廠捐一噸藥品，交由外交部轉運至歐洲助戰區難民，也令台灣援烏的醫療物資，累積至28噸；沈正宗說，無論是善款或物資，援助數字仍會持續增加。

台灣汎生製藥廠指出，今天捐贈藥品分別為抗生素及維生素各500公斤，總重約1公噸，市值約500萬，效期可存放一年以上，藥品交由外交部協助轉運，預計下周由專機送往鄰近歐洲國家，供烏克蘭難民使用。

沈正宗表示，烏俄戰爭前夕，俄羅斯包圍烏克蘭時，外交部就派人至駐波蘭代表處支援，並動員所有管道蒐集27噸醫療器材、用品，設法送入烏克蘭，同時設立烏克蘭帳戶，已累計逾6億台幣的善款；醫療器材、用品從27噸加上今天的1噸，共28噸，這數目仍會持續增加。

沈正宗說，戰爭悲劇造成約700萬人流離失所， 這人數約全台人口的三分之一，代表3人中，就有一人無家可歸，且在烏克蘭基輔天氣持續零下低溫，難民慘況難以體會與想像，也鼓勵台灣人持續發揮愛心。

立委趙天麟說，烏俄戰火，有許多難民逃往周邊國家避難，除需要民生用品，藥品也相當缺乏，尤其傷者急需健康照顧，且外交部也在戰爭前後，與波蘭代表處保持聯繫，不僅幫助當地50多名國人妥善撤離，後續也會確保將藥品等物資送到需要的人身上。

趙還說，物資運送程序，將會依循外交部管道，供難民營、人道渠道或NGO運用。

外交部南部辦事處長沈正宗（右）參加捐贈記者會。記者陳弘逸／攝影
外交部南部辦事處長沈正宗（右）參加捐贈記者會。記者陳弘逸／攝影
台灣汎生製藥廠今天捐贈抗生素及維生素各500公斤，總重約1公噸，市值約500萬的藥品援烏克蘭。記者陳弘逸／攝影
台灣汎生製藥廠今天捐贈抗生素及維生素各500公斤，總重約1公噸，市值約500萬的藥品援烏克蘭。記者陳弘逸／攝影
立委趙天麟（右）參加捐贈記者會。記者陳弘逸／攝影
立委趙天麟（右）參加捐贈記者會。記者陳弘逸／攝影

烏克蘭 外交部 難民

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