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左營果貿眷村道路重刨鋪 陳其邁要讓「藍營票倉」有感

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄左營區里長們日前向市長陳其邁（中）反映路況不佳問題，陳立即指示工務局改善刨鋪。記者徐如宜／攝影
高雄左營區里長們日前向市長陳其邁（中）反映路況不佳問題，陳立即指示工務局改善刨鋪。記者徐如宜／攝影

眷村內道路養護存在管理權責不清爭議，高雄市左營區果貿社區道路30多年未改善。高雄市長陳其邁接獲地方反映後積極行動，工務局昨起針對左營區果貿社區圓環及周邊道路，進場刨鋪作業，陳其邁說，地方有需要，施政不分藍綠，應同等對待照顧。

果貿社區位於高雄左營，早期是由眷村改建而成，居民大多是榮民或軍眷，眷村味濃厚，有「小香港」之稱。日前果貿社區因有染疫者足跡，衛生局在果貿籃球場設置社區篩檢站，陳其邁6日到場視察防疫工作時，里長反映軍方管理的部分社區道路近35年未刨鋪，市長當下指示工務局一周內改善，昨又前往了解進度，效率讓當地民眾很有感。

工務局表示，果貿社區內部份道路已近35年未刨鋪改善，市府以保障市民用路權益為最高原則，昨天安排社區道路刨鋪作業。這次工程施作範圍為果貿社區及周邊共10多條道路，面積約近4千平方公尺，總經費約200萬元，養工處配合果貿社區市場停市期間施作刨鋪工程，減少附近居民交通及生活衝擊。

「坦白說很佩服市長這次的作法，但感觸很深，原來只是要做不做而已！」國民黨市議員陳玫娟表示，因為左楠地區不少軍方土地，有多處道路都很久未改善。果貿社區不像君毅正勤國宅有匣門管控，果貿社區則道路四通八達，每次提案建議修鋪果貿裡的道路，得到的答案都說非市府轄管或是私領域無法幫忙，卻又會進果貿來拖吊違規車輛。

陳玫娟說，日前陳其邁到果貿社區看篩檢站，地方陳情路況差，市長答應協助解決，當時也半信半疑，原本以為是「選舉語言」，沒想到真的展現高行政效率。站在在野黨立場，對陳其邁給予肯定，但也不免感慨「行政裁量權可解決，原來只是做與不做而已！」

果貿社區有2471戶，果惠里長鄭夙雅表示，自己也很「藍」，但不管怎麼講，陳市長聽到地方心聲，二話不說就幫忙，真的很棒！路修好之後，社區還有消防問題，也希望市府多幫忙解決。

海勝里長梁西榮說，國宅部分有很多建設都舊了，相關部門推來推去，市長表現相當給力，肯定陳其邁施政不分藍綠，理解人民的需要就對了。

高雄左營區里長們日前向市長陳其邁（中）反映道況不佳問題，陳立即指示工務局改善刨鋪。記者徐如宜／攝影
高雄左營區里長們日前向市長陳其邁（中）反映道況不佳問題，陳立即指示工務局改善刨鋪。記者徐如宜／攝影
眷村內道路養護存在管理權責不清爭議，高雄市左營區果貿社區道路30多年未改善。記者徐如宜／攝影
眷村內道路養護存在管理權責不清爭議，高雄市左營區果貿社區道路30多年未改善。記者徐如宜／攝影

陳其邁 眷村 篩檢站

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