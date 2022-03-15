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金城鎮長李誠智脫單 好友楊鎮浯證婚公所喜洋洋

中央社 / 金門縣15日電

金城鎮長李誠智脫單，他今天與金門縣自來水廠職員吳品珊攜手赴戶政事務所完成結婚登記。好友金門縣長楊鎮浯、「媒人」金門大學國際長顏郁芳擔任證婚人，鎮公所充滿喜氣。

46歲的李誠智，曾任第8屆金城鎮代表會副主席及第4、5、6屆金門縣議員；3年前轉換跑道，當選金城鎮長。

金城鎮公所新聞資料指出，李誠智已過適婚年齡，他的朋好友經常「催婚」，他的母親也是一有機會便央人介紹對象；新娘吳品珊，為前金寧鄉長吳怡跑的么女。

這對新人的「媒人」顏郁芳接受媒體採訪時表示，李誠智相當關心金大外籍學生，她心想這麼好的男士應該有個好老婆才是，因緣際會下，在年初牽起了這條紅線，很開心李誠智、吳品珊今天完婚。

金城鎮公所大門電子看板今天以「誠智X品珊 我們結婚啦」字幕祝賀，2樓戶政事務所2處出入口也布置得浪漫喜氣。李誠智身穿身仔褲、藍襯衫與一襲粉色洋裝的吳品珊現身，接受眾人祝福。

完成登記後，新人更應媒體要求重現求婚時刻。在公所大門口，李誠智手抱鮮花，單腳跪地求婚，還在楊鎮浯「指導」下，對新娘來個「公主抱」。鎮公所對面的圓環立即響起鞭砲聲，員工更拉著大紅布條，祝賀鎮長終結單身。

李誠智對吳品珊說，「感謝妳願意嫁給我，我會好好保護妳，會愛妳一輩子」。

楊鎮浯專程前往見證，並在結婚證書證人處簽名。楊鎮浯表示，等待李誠智完成終身大事等了好久，如今遇到對的人，這麼多年等待是值得的。

他笑說，李誠智選在白色情人節的隔天結婚，以後每天都過情人節，不像他是在「一二三自由日」結婚，這天就失去自由了，李誠智比他幸福多了。

結婚 金門 楊鎮浯

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