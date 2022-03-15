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那瑪夏賞螢季3/19登場 每時段人流管制2000人

中央社 / 高雄15日電

高雄市那瑪夏區是台灣每年最早出現螢火蟲賞螢區域，多達15種螢火蟲品種，每年均吸引遊客賞螢。今年賞螢季將於19日登場，規劃3條賞螢步道，每時段人流管制上限2000人。

高雄市政府原民會上午舉行「螢光遊戲-螢向那瑪夏賞螢季記者會」，高雄市長陳其邁出席致詞表示，每年那瑪夏約3月起，是螢火蟲活躍季節，那瑪夏有約15種螢火蟲品種，每年賞螢人潮都爆滿，但名額有限，要把握時間參觀。

市府原民會主委阿布斯說，今年台灣燈會的原民燈飾也移到那瑪夏繼續展示，除了賞螢，還可賞燈，還有豐富農特產品可購買。

那瑪夏代理區長孔賢傑表示，將以接駁方式帶領遊客到賞螢步道，接駁車將分別從瑪雅部落及那瑪夏區公所出發，每條賞螢步道每個時段人流管制上限為2000人，每次參觀時間為30分鐘。

市府原民會表示，今年賞螢季從3月19日起至4月30日，共規劃3條賞螢步道，分別為南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道，民眾可購買賞螢券入場。

市府也呼籲民眾走進賞螢步道，務必遵守「不干擾（不吵雜喧嘩）」、「不捕捉（不抓螢火蟲）」、「不傷害（無光害，禁用手電筒）」的3不原則，共同維護螢火蟲生態。

賞螢 那瑪夏 螢火蟲

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