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中正運動場變高雄版高架公園 市府推聯開增財源

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市府投入3億元改造中正運動場，工程將田徑場看台區打掉2/3，打造高雄版高架公園。記者林巧璉／攝影
高市府投入3億元改造中正運動場，工程將田徑場看台區打掉2/3，打造高雄版高架公園。記者林巧璉／攝影

今年高雄捷運建設四線齊發，市府自籌款逾千億元，為增財源，市府加緊腳步推動捷運聯合開發。今天高市副市長林欽榮在「中正運動場華麗轉身成為Kaohsiung Highline（高架公園）」記者會中宣布，市府投入3億元改造運動場，增加遊憩、餐飲、商店、共享辦公等空間，打造新運動樂活園區，明年也要推出O9技擊館站聯開案。

運動場改造工程預計5月動工，工期一年半，將在113年完工。市府找來建築師邱文傑規畫設計中正運動場新面貌，工程將把田徑場2/3看台打掉，創造出開闊、綠意的運動、遊憩步道，串聯中正運動場、衛武營等空間。邱文傑說，過去運動場較嚴肅、端正，透過減量設計，被打掉的看台材料經重製，製成磚頭再回填打造綠意山丘，不浪費材料。「傳統的體育館變成複合型場館，除了更符合都市生活空間，也全數保留原有運動功能。」

高市府目前正在進行都市計畫變更程序，預計明年6月前正式推出高捷技擊館聯開案，除了運動休閒設施外，也將增設公托中心。預計可增8千個就業機會，引入超過240億元投資金額，聯開案定位為「新運動樂活園區」。

林欽榮說，未來中正運動場與技擊館聯開大樓將有空橋串接，運動場將有餐飲、咖啡廳、運動商店等空間，「來這裡除了運動，還有更多活動可做，也點亮中正運動場作為高雄東區門戶的定位。」

運發局長侯尊堯指出，中正運動場是不少外地人看到高雄的第一眼，但舊有的運動場設計較封閉，到了晚上因無相關活動空間，也讓此一門戶顯得黯淡，「這真的很可惜，這次我們有機會創造歷史，讓運動場變成高雄版高架公園，這是台灣首度嘗試，相信它的美不會亞於紐約觀光勝地曼哈頓的高架公園。」

高市府投入3億元改造中正運動場，增加遊憩、餐飲、商店、共享辦公等空間，打造新運動樂活園區。記者林巧璉／攝影
高市府投入3億元改造中正運動場，增加遊憩、餐飲、商店、共享辦公等空間，打造新運動樂活園區。記者林巧璉／攝影
高市府投入3億元改造中正運動場，增加遊憩、餐飲、商店、共享辦公等空間，打造新運動樂活園區。記者林巧璉／攝影
高市府投入3億元改造中正運動場，增加遊憩、餐飲、商店、共享辦公等空間，打造新運動樂活園區。記者林巧璉／攝影

捷運 林欽榮

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