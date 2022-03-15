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高市「囤房稅」預計7月1日施行 約影響7.1萬戶房屋

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
近日高雄招商引資成果佳，也帶動房市熱潮。圖為高市社宅基地和建案林立狀況。記者林巧璉／攝影
近日高雄招商引資成果佳，也帶動房市熱潮。圖為高市社宅基地和建案林立狀況。記者林巧璉／攝影

高市近日招商引資成果卓越，高市長陳其邁上任後拚產業轉型，陸續吸引大廠投資高雄。隨產業經濟熱絡，也帶動高雄房市投資熱潮、房價高漲，不少民眾憂買不起房子。市府為落實居住正義，除蓋1萬多戶社宅外，也推動「囤房稅」預計今年7月起施行，預計影響7.1萬戶房屋。

陳其邁表示，高雄施行「囤房稅」預估增加3億元稅收，將全部作為青年租金補貼財源。市府也「擴大放寬」申請租金補貼的資格條件，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍，為40023元。只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅並有租屋事實就可申請，預估補貼戶數可增1萬戶。

財政局指出，去年底已將「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案送議會審議，如獲議會本會期審議通過，預計可在今年7月1日施行，稅額將反映在112年5月房屋稅單。法案針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率1.5%調整為依持有戶數訂定差別稅率，持有3戶以下，適用2.4%稅率，4戶以上則是3.6%。預估影響5.4萬人、7.1萬戶房屋。

財政局陳勇勝局長表示，全市93.4%民眾自住的房屋都不會受「囤房稅」影響，請市民放心。法案堅守「自住房屋須不受影響」、「落實居住正義」、「不造成房東稅負轉嫁給房客」3原則下研擬，修正方向是對高市非自住房屋按差別稅率課徵房屋稅，適度提高房屋持有成本，落實囤房稅機制。

高市財政局指出，招商、高雄券等政策已帶進產業投資高雄總額逾5千億元。去年高雄各行業整體銷售額達5.57兆元，較109年增加1.05兆元，也是高雄首度突破5.5兆元大關，成長23%，為6都之冠。

高市推動「囤房稅」預計今年7月1日起施行，估計增3億元稅收將全部挹注青年租金補貼。圖／高市財政局提供
高市推動「囤房稅」預計今年7月1日起施行，估計增3億元稅收將全部挹注青年租金補貼。圖／高市財政局提供

租金補貼 居住正義 陳其邁

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