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屏東創意美學獲國際獎 潘孟安：屏東絕對超乎大家想像

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東燈節獲美國繆斯設計獎概念組銀獎。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節獲美國繆斯設計獎概念組銀獎。圖／屏東縣政府提供

屏東智慧農業學校「南華微光」奪下美國繆斯設計獎金獎，落山風藝術季、屏東燈節、三地門鄉巴格達外「會呼吸的排灣族石板屋」，也接連獲得獎銀獎，共獲1金3銀殊榮；縣長潘孟安說，屏東位在國境之南，外界印象多仍停留在熱情的農業大縣或度假墾丁，縣府近年注入創意美學，從建築、活動到影片拍攝、縣政刊物，散發朝氣活力與獨特，屏東美學能夠受到國際獎項的肯定，更是一大鼓舞，「屏東絕對超乎大家的想像」。

縣府觀光傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，美國繆思設計大獎(Muse Design Awards)隸屬於國際獎項協會（IAA）的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計10項組別，光「南華微光」獲得景觀組金獎，落山風藝術季為銀獎；屏東燈節為概念組銀獎，排灣族石板屋為建築組銀獎。

她說，落山風藝術季在車城鄉海口港一個俗稱「遠得要命的祕境」舉辦，將半島特有的落山風氣候元素轉變成藝術，每年各天落山風來的季節讓藝術家與風對話，無形的風透過藝術裝置傳達有形的創意，將風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品；2021年落山風藝術季67天，吸引逾22萬人次觀展，活絡了恆春半島觀光淡季，並開啟新的旅遊思維，讓藝術成為民眾出遊的動力。

她說，今年首次舉辦的屏東燈節結合城市地景風貌，其中縣民公園燈區所在地，前身為屏東舊紙漿廠廢墟，在塵封27年後經縣府重新爬梳歷史紋理，保留工業遺構重生為公園，承載著歷史和生活記憶的場域，經由超過8位藝術家及藝術團隊打造連接古今領域的大型光影藝術節，激發光、影、糖、紙的想像力，映照出屏東昔日「糖都」的輝煌及如今新的城市形象轉變。

「會呼吸的排灣族石板屋」由縣府及樹德科技大學輔導的三地門鄉巴格達外文化藝術協會打造，該協會馴繼巴黎DNA設計大獎後再次獲得國際獎項。它由林惠珍、林傳馨2位社區規劃師帶領原民匠師打造，成為部落族人口述歷史、交流教育的重要場域，也讓年輕一輩能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義，傳承教育的重要使命，歷史跳脫教科書，鮮活地呈現在大家眼前。

屏東縣三地門鄉巴格達外「會呼吸的排灣族石板屋」獲建築組銀獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外「會呼吸的排灣族石板屋」獲建築組銀獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外「會呼吸的排灣族石板屋」獲建築組銀獎。圖／屏東縣政府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外「會呼吸的排灣族石板屋」獲建築組銀獎。圖／屏東縣政府提供
2021年落山風藝術季獲美國繆思設計大獎銀獎。記者潘欣中／攝影
2021年落山風藝術季獲美國繆思設計大獎銀獎。記者潘欣中／攝影
2021年落山風藝術季獲美國繆思設計大獎銀獎。記者潘欣中／攝影
2021年落山風藝術季獲美國繆思設計大獎銀獎。記者潘欣中／攝影

屏東 建築

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