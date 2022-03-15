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高雄機車停人行道 陳其邁：朝不占用方式規劃

中央社 / 高雄15日電

移居高雄的作家苦苓，昨天在臉書發文指「人行道停放機車已很離譜，據說停車格還是市府畫的。」引發外界關注高雄停車問題，市長陳其邁說，未來將朝不占用人行道方式規劃。

苦苓昨天在臉書發布一張機車停放在孟子路、立大路口的人行道機車格的照片，並寫道：「人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府畫的，是我這個高雄女婿少見多怪嗎？」

有網友留言附和，「真是對行人不友善的規劃」、「車子多到人沒辦法走了」，但也有人說「空間多一點利用應該算是好事」、「這有規劃，很好啊，不然機車停去哪裡？」

陳其邁今天上午出席「螢光遊戲-螢向那瑪夏賞螢季記者會」會前媒體聯訪被問及，他表示，各縣市有不同的交通狀況，高雄過去是勞工城市，使用機車非常多。

陳其邁說，市府將擴大捷運路網運輸系統，同時也必須確保行人使用人行道的安全及停車紀律，這是最重要的原則，會請交通局加強宣導。未來市府也會朝不占用人行道的方式來處理、規劃停車格。

市府交通局停車管理中心主任許晉嘉表示，考量機車數量眾多，為舒緩機車停車壓力，通常會在不影響行人通行下，適度開放機車停放人行道。

許晉嘉說，對於孟子路、立大路口人行道機車格是早年設置，並非近期新增。為兼具行人通行權益及停車需求，交通局將邀相關單位會勘研議配套方案，並據以調整。

人行道 陳其邁 孟子

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