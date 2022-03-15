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人行道機車亂象遭苦苓點名 陳其邁：將畫設專屬停車格

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
作家苦苓在臉書所PO照片，質疑高雄人行道亂象導致行人無路可走。圖／取自苦苓臉書
作家苦苓在臉書所PO照片，質疑高雄人行道亂象導致行人無路可走。圖／取自苦苓臉書

高雄機車騎士竄行人行道引發波蘭記者批評，人行道劃設機車格停滿機車又遭作家苦苓點名。市長陳其邁表示，各縣市交通情況不同，高雄過去是勞工城市，所以機車數量很多，將會畫設專屬停車格來改善人行道安全。

在高雄置產的作家苦苓昨晚在臉書PO出兩張高雄人行道停滿機車照片，不利行人通行。苦苓說，人行道停放機車已經很離譜，據說停車格還是市政府畫的，難道是身為高雄女婿的他少見多怪？

高雄市長陳其邁今早主持那瑪夏賞螢活動開跑記者會，針對高雄交通問題又成為外界關注焦點。他表示，各縣市都有不同的交通的狀況，高雄過去是勞工城市，機車非常多，台北或其他縣市捷運普遍，一方面來加大我們捷運路網、大眾運輸系統。

陳其邁說，二方面必須確保行人使用人行道的安全及停車紀律，這是最重要的原則，所以會請交通局加強宣導，至於這個停車位的畫設，未來也朝向專屬停車格方式處理。

高雄市長陳其邁表示，各縣市的交通狀況不同，有關機車停車位問題，未來劃設專屬停車格。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，各縣市的交通狀況不同，有關機車停車位問題，未來劃設專屬停車格。記者徐白櫻／攝影

人行道 陳其邁 捷運

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