人行道機車亂象遭苦苓點名 陳其邁：將畫設專屬停車格

高雄機車騎士竄行人行道引發波蘭記者批評，人行道劃設機車格停滿機車又遭作家苦苓點名。市長陳其邁表示，各縣市交通情況不同，高雄過去是勞工城市，所以機車數量很多，將會畫設專屬停車格來改善人行道安全。

在高雄置產的作家苦苓昨晚在臉書PO出兩張高雄人行道停滿機車照片，不利行人通行。苦苓說，人行道停放機車已經很離譜，據說停車格還是市政府畫的，難道是身為高雄女婿的他少見多怪？

高雄市長陳其邁今早主持那瑪夏賞螢活動開跑記者會，針對高雄交通問題又成為外界關注焦點。他表示，各縣市都有不同的交通的狀況，高雄過去是勞工城市，機車非常多，台北或其他縣市捷運普遍，一方面來加大我們捷運路網、大眾運輸系統。