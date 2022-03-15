聽新聞
test
0:00 / 0:00
人行道機車亂象遭苦苓點名 陳其邁：將畫設專屬停車格
高雄機車騎士竄行人行道引發波蘭記者批評，人行道劃設機車格停滿機車又遭作家苦苓點名。市長陳其邁表示，各縣市交通情況不同，高雄過去是勞工城市，所以機車數量很多，將會畫設專屬停車格來改善人行道安全。
在高雄置產的作家苦苓昨晚在臉書PO出兩張高雄人行道停滿機車照片，不利行人通行。苦苓說，人行道停放機車已經很離譜，據說停車格還是市政府畫的，難道是身為高雄女婿的他少見多怪？
高雄市長陳其邁今早主持那瑪夏賞螢活動開跑記者會，針對高雄交通問題又成為外界關注焦點。他表示，各縣市都有不同的交通的狀況，高雄過去是勞工城市，機車非常多，台北或其他縣市捷運普遍，一方面來加大我們捷運路網、大眾運輸系統。
陳其邁說，二方面必須確保行人使用人行道的安全及停車紀律，這是最重要的原則，所以會請交通局加強宣導，至於這個停車位的畫設，未來也朝向專屬停車格方式處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言