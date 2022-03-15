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高雄推動「囤房稅」 年增3億稅收補貼市民租金

中央社 / 高雄15日電

高市府推動「囤房稅」相關自治條例修正草案已送議會審議，預估增加新台幣3億元稅收，將全部作為市民租金補貼財源，補貼戶數可由現行1萬6000多戶，再多幫助1萬戶受惠。

為落實居住正義，高市府推動「囤房稅」，並將「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案送議會審議，如審議通過，預計今年7月1日施行。高雄市長陳其邁表示，實行「囤房稅」預估增加的3億元稅收，將全部作為市民租金補貼財源。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，將擴大放寬申請租金補貼資格條件，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍（4萬23元），且只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅並有租屋事實即可申請，預估補貼戶數由現行1萬6000多戶，能再多幫助1萬戶受惠。

「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案，針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率1.5%調整為依持有戶數訂定差別稅率，持有3戶以下，適用2.4%稅率，4戶以上則是3.6%，稅額會反映在民國112年5月房屋稅單。預估影響5.4萬人、7.1萬戶房屋，但93.4%民眾自住的房屋不會受影響。

財政局長陳勇勝說，市府堅守自住房屋須不受影響、落實居住正義、不造成房東稅負轉嫁給房客3原則下研擬修正草案，修正方向是對高雄市非自住房屋按差別稅率課徵房屋稅，以適度提高房屋持有成本，落實囤房稅機制。

同時，為合理課稅，市府也將社會住宅、包租代管的租賃住宅、繼承取得的分別共有房屋等9類非屬囤房性質房屋，排除適用差別稅率，仍適用1.5%稅率。修正法案需由議會三讀通過並經市府公布後始發生效力。

高雄市 租金補貼 居住正義

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