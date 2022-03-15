苦苓問人行道怎有機車格？高市交通局:有留1.5米供人行

作家苦苓移居高雄，他昨天在臉書PO照片寫下，人行道停放機車已經很離譜了，據說還是市府畫的。高市交通局表示，此為10多年前畫設的格位，將盡速盤點周邊適合的格位空間，把人行道還給行人。

照片中是左營區孟子路、立大路交叉口，人行道上畫有機車格，格位全部停滿，剩餘的空間只能讓行人通行，如是輪椅族、推車族將會進退兩難。

苦苓說，「人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府畫的——是我這個高雄女婿少見多怪嗎？」為了自清，苦苓還特別寫下，沒有在檢舉喔，車主息怒。

高雄市人口約276萬，機車數就有205萬輛，為全台之冠。全市機車位約11萬多格，供需失衡衍生停車亂象。交通局今年1月放寬騎樓停機車規定，開放可停一排機車，但須留1.5米行人空間，也將廣設機車彎。

交通局指出，孟子路、立大路一帶大樓多，大樓停車位不足，機車外溢造成格位需求。周邊設有不少機車彎，除了可供機車停放，也解決機車停在人行道的狀況。依照規定，人行道不可停汽機車，但部分路段人行道寬敞，經確認畫設後可保留1.5米行人空間，則可視情況畫設。