快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苦苓問人行道怎有機車格？高市交通局:有留1.5米供人行

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
作家苦苓昨天拍照PO文指出高雄人行道畫有機車格位，造成通行不易。記者林巧璉／翻攝
作家苦苓昨天拍照PO文指出高雄人行道畫有機車格位，造成通行不易。記者林巧璉／翻攝

作家苦苓移居高雄，他昨天在臉書PO照片寫下，人行道停放機車已經很離譜了，據說還是市府畫的。高市交通局表示，此為10多年前畫設的格位，將盡速盤點周邊適合的格位空間，把人行道還給行人。

照片中是左營區孟子路、立大路交叉口，人行道上畫有機車格，格位全部停滿，剩餘的空間只能讓行人通行，如是輪椅族、推車族將會進退兩難。

苦苓說，「人行道停放機車就已經很離譜了，據說停車格還是市政府畫的——是我這個高雄女婿少見多怪嗎？」為了自清，苦苓還特別寫下，沒有在檢舉喔，車主息怒。

高雄市人口約276萬，機車數就有205萬輛，為全台之冠。全市機車位約11萬多格，供需失衡衍生停車亂象。交通局今年1月放寬騎樓停機車規定，開放可停一排機車，但須留1.5米行人空間，也將廣設機車彎。

交通局指出，孟子路、立大路一帶大樓多，大樓停車位不足，機車外溢造成格位需求。周邊設有不少機車彎，除了可供機車停放，也解決機車停在人行道的狀況。依照規定，人行道不可停汽機車，但部分路段人行道寬敞，經確認畫設後可保留1.5米行人空間，則可視情況畫設。

人行道 孟子

延伸閱讀

劉樂妍哭喊「回不了家」　苦苓隔空嗆：中國才是你家

懷疑罹癌引發憂鬱症 苦苓坦言「真的想去死」

苦苓揭最新病況：幫老婆備好第二春嫁妝！

從渴望全世界認同到接納自己！曾寶儀：50後不再浪費時間說廢話，用自己喜歡的方式「成為老嫗」

相關新聞

森山步道漫春光 新開放扇平園區玩賞多元生態

高雄生態樂園又多一處！今年初「扇平森林生態科學園」重新開放，引起生態旅遊愛好者陣陣歡呼。

凹子底鳥巢遊樂園 小雛鳥來冒險囉！

綠蔭圍繞的凹子底森林公園一角，出現一座巨大的鳥巢遊樂園。延續公園的森林意象，以林木和石材元素作為設計基調，讓孩子們化身為在樹梢林間嬉戲的小鳥，在森林鳥巢中爬行玩耍，時而鑽出鳥蛋溜滑梯，時而又像鳥兒做沙浴一般，在共融大沙坑暢玩。孩子們的歡笑聲在這裡此起彼落，一旁陪伴的爸媽爺奶也瞇不住眼角笑意。

高雄土地會黏人 外籍人士眼中的人情滿點宜居城

外籍人士在高雄移居置產比例逐年上升，溫和的氣候和滿滿人情味，讓高雄的土地特別有「黏性」，人氣部落客大豐在網路分享高雄旅遊和文化特色、餐廳老闆Joe深耕高雄融入在地生活，來自各國的港都新住民，從不同角度，看見屬於高雄的美麗。

等35年 左營果貿社區道路整修

高雄左營果貿社區有「小香港」之稱，日前因有染疫者足跡，市府設社區篩檢站，市長陳其邁視察時，里長反映社區道路近35年未刨鋪...

高捷號誌異常停駛 通勤族跳腳

高雄捷運昨天清晨6點25分全線出現號誌異常，一度停駛近半小時，影響21列車、2千多名乘客。當時正值通勤族趕上班、上課尖峰...

為停電槓上！ 白喬茵酸：難道之前野生動物都住動物園

303大停電當天，國民黨發言人白喬茵拜會楠梓區永興市場攤商，今早偕同高市府前青年局長林鼎超重返市場，並選在停電開始的時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。