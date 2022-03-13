高市空汙管制新措施 盯5大工業區減排及物流柴油車檢測

高雄市固定汙染源及移動汙染源占全高雄市空汙來源的三分之二，環保局要改善空氣品質，決定今年將再持續針對固定源及移動源，推動大發、林園、林海、仁大及楠梓等5大工業區減排，及分批加強輔導柴油車輛定檢，預期可分別減少汙染物排放1198公噸及3356公噸，加速改善高雄空品。

高雄市環保局空噪科長王亭鈞表示，今年針對5大工業區推動固定源減排專案，優先盤查各工業區產業排放特性及汙染物種，透過落實加嚴標準、進廠深度查核及專家學者輔導改善等多項管制措施，加速業者減少排放。大發、林園及仁大三大工業區，主要指標汙染物為氮氧化物與揮發性有機物，要求工業區內相關業者針對設備元件、空汙防制設備提升效率等進行改善，預計可減少455公噸汙染物排放。

在臨海工業區，汙染物全物種包含粒狀物、硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物的改善，可減少743噸污染物排放。在楠梓科技產業園區，針對揮發性有機物及異味，透過強化查核、專家輔導，減少改善異味陳情件數。

王亭鈞指出，近年「宅經濟」成為日常生活型態，物流業蓬勃發展，柴油物流車於穿梭市區道路拚經濟的同時，伴隨而來車輛怠速排煙易近距離影響空氣品質。今年規畫第一階段輔導包括7-11、全家、OK及萊爾富等4大超商的柴油物流車輛，凡出廠滿5年以上的柴油車輛，每年需完成排煙檢測合格。為讓業者更方便執行檢測，除轄內所屬3處及其他縣市環保局設立的柴油車檢測站外，環保局亦提供行動檢測站，及授權的8家柴油車定檢示範站，提供物流車輛多元管道執行檢測，加速完成全數檢測。另外同時規畫分期輔導台糖等物流園區柴油車及廢棄物清除業者運輸車，環保局也要帶頭做起，柴油垃圾車已連續三年實施自有垃圾車排煙檢測符合排放標準。

第二階段規畫輔導進出高雄市焚化廠的民間廢棄物清運車輛，建立業者養成車輛維修及保養觀念，定期實施排煙檢驗符合排放標準。預估實施柴油車輛相關輔導後，可減少汙染物排放3356公噸，包括粒狀物、NMHC及NOx。