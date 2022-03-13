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高雄親子新去處 中油海洋天堂公園4月啟用
位於高雄亞灣的中油特倉三原為簡易綠地，經立委賴瑞隆爭取，經濟部、中油、高市府合作，在臨海區域打造「中油海洋天堂」親預共融公園，預計4月完工啟用。公園鄰近高雄展覽館、高雄軟體園區和遊艇碼頭，預計成為新興熱門親子景點。
公園內分區設置特色遊具，第一區為泡泡遊戲區，以中油經典藍、紅、白配色結合燈塔，搭配趴爬遊戲、旋轉滑梯。第二區為珊瑚趴爬網，繽紛顏色的攀爬遊具、滑梯，可訓練肢體協調性。第三區滑軌區，可享受刺激的滑軌溜行。第四區海蜘蛛遊戲區有複合型遊具。第五區水母遊戲區、第六區尋寶船遊戲區則有船隻造型遊具，讓孩子猶如置身海洋世界。
賴瑞隆表示，中油特倉三緊鄰精華地段，經濟部也協調中油取得土地，進行高軟二期開發作業，增加投資額100億，未來將創造1500個就業機會。搭配親子共融公園，將讓市民、遊客到亞灣增添新去處。
除了主題遊戲區外，公園內也有沙坑、塗鴉牆、野餐區和體建設施區，可讓親子同樂。洗腳台以按壓加油槍方式呈現，增加趣味性，面海的月亮鞦韆可望成為熱門打卡景點。近日全區已完成遊具裝設和草皮鋪設，預計4月可全面完工啟用。
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