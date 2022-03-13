青年節為金門青年找出路 「金日啟程酷沙龍」19日登場

為慶一年一度的329青年節，金門青年發展中心將於19日舉辦「鳴金相見！金日啟程酷沙龍」活動，邀請學生們從五大層面探討青年在金門所面對的挑戰與機會，屆時縣長楊鎮浯也將出席一同討論，除盼為金門找出更多發展策略，也藉此提升青年對在地公共意識的投入。

金門縣政府青年發展中心於去年10月底盛大揭牌，為首度迎接329青年節，預計將於3月19日舉辦「鳴金相見！金日啟程酷沙龍」，讓學生們面對面探討金門面臨的問題。

青年發展中心說，「鳴金相見！金日啟程酷沙龍」將於19日下午在國立金門大學楊肅斌演講廳舉辦，內容以五大議題為主軸，包含「金門未來產業願景」、「金門房價高漲」、「低碳示範島」、「學用落差困境」、「金門旅遊新契機」等層面，楊鎮浯將會出席論壇與學生面對面思辨討論，透過青年的創新思維，為金門的未來提出更多的發展策略，也提升青年對金門公共意識的投入。

青年發展中心說，青年外流是金門不得不正視的嚴峻挑戰，金門縣府及青年發展中心將持續創造友善青年創業及就業的環境，「讓在地青年留鄉深耕，外地青年返鄉耕耘」，要當青年最強而有力的後盾，讓青年拓展青春的無限可能。