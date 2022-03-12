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影／振興旗津商機 陳其邁化身旅遊達人領旗津券

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
振興旗津經濟，市長陳其邁化身旅遊達人，帶頭遊旗津，記者王昭月／攝影
振興旗津經濟，市長陳其邁化身旅遊達人，帶頭遊旗津，記者王昭月／攝影

高雄市政府振興旗津商圈疫後經濟，市長陳其邁今午一身輕裝化身旅遊達人暢遊旗津，他在鼓山輪渡站排隊刷卡搭船，領到100元「旗津券」後，到旗津享用清涼暢快的紅豆剉冰，還向比基尼女郎學衝浪姿勢，他說，旗津現在十分安全，來旗津就像在國外度假，接著振興系列活動會陸續登場，今年的旗津一定讓你玩不完。

高市府為振興旗津在地經濟，11日起發放首波旗津券，再度掀起旅遊潮，今天是發券第2天，上午10點及下午2、3點各有一波搭船人潮，不少遊客衝著旗津券而來，有年輕人還揪台北朋友搭船遊旗津。

今天鼓山渡輪站依舊有零星民眾重複排隊，企圖重複領券，被輪船公司人員識破，直呼「阿嬤領過了，不要擱來阿」！

陳其邁下午一身輕裝搭渡輪，局處首長及李喬如等市議員則換穿熱帶風情的花襯衫現身，其中簡煥宗議員與經發局長廖泰翔等人都穿短褲，陳其邁笑說，自己身材沒簡煥宗好，所以不敢穿短褲來。

陳其邁說，為了振興旗津觀光，所以特別發行旗津券，鼓勵大家遊旗津，「市長掛保證，旗津從過年到現在都沒有確診個案，非常安全」。他感謝旗津居民團結防疫，因此旗津能快速清零，很多流行病學家跟CDC防疫專家都肯定「旗津模式」。

陳其邁表示，疫情間，旗津平日總搭船人數不到1萬人，在旗津券助攻下，預估超過2萬5000人，旗津是高雄的世外桃源，旗津燈塔、沙灘、風車公園，再加上海鮮、美食、烤魷魚等等小吃，讓人想到旗津就會流口水，疫情間無法去夏威夷，乾脆來旗津，有吃又有拿。

旗津成衝浪樂園，市長陳其邁也學起衝浪姿勢。記者王昭月／攝影
旗津成衝浪樂園，市長陳其邁也學起衝浪姿勢。記者王昭月／攝影
旗津券發放第二天，吸引不少遊客搭船遊旗津。記者王昭月／攝影
旗津券發放第二天，吸引不少遊客搭船遊旗津。記者王昭月／攝影
陳其邁市長拿著領到的旗津券，到旗津大啖紅豆剉冰。記者王昭月／攝影
陳其邁市長拿著領到的旗津券，到旗津大啖紅豆剉冰。記者王昭月／攝影
陳其邁搭船帶頭遊旗津，與船上不少民眾合影。記者王昭月／攝影
陳其邁搭船帶頭遊旗津，與船上不少民眾合影。記者王昭月／攝影
振興旗津疫後經濟，昨起鼓山輪渡站開始發放旗津券。記者王昭月／攝影
振興旗津疫後經濟，昨起鼓山輪渡站開始發放旗津券。記者王昭月／攝影

陳其邁 疫情

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