影／振興旗津商機 陳其邁化身旅遊達人領旗津券

高雄市政府振興旗津商圈疫後經濟，市長陳其邁今午一身輕裝化身旅遊達人暢遊旗津，他在鼓山輪渡站排隊刷卡搭船，領到100元「旗津券」後，到旗津享用清涼暢快的紅豆剉冰，還向比基尼女郎學衝浪姿勢，他說，旗津現在十分安全，來旗津就像在國外度假，接著振興系列活動會陸續登場，今年的旗津一定讓你玩不完。

高市府為振興旗津在地經濟，11日起發放首波旗津券，再度掀起旅遊潮，今天是發券第2天，上午10點及下午2、3點各有一波搭船人潮，不少遊客衝著旗津券而來，有年輕人還揪台北朋友搭船遊旗津。

今天鼓山渡輪站依舊有零星民眾重複排隊，企圖重複領券，被輪船公司人員識破，直呼「阿嬤領過了，不要擱來阿」！

陳其邁下午一身輕裝搭渡輪，局處首長及李喬如等市議員則換穿熱帶風情的花襯衫現身，其中簡煥宗議員與經發局長廖泰翔等人都穿短褲，陳其邁笑說，自己身材沒簡煥宗好，所以不敢穿短褲來。

陳其邁說，為了振興旗津觀光，所以特別發行旗津券，鼓勵大家遊旗津，「市長掛保證，旗津從過年到現在都沒有確診個案，非常安全」。他感謝旗津居民團結防疫，因此旗津能快速清零，很多流行病學家跟CDC防疫專家都肯定「旗津模式」。