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10號國道仁武交流道常堵塞 地方望增設交流道紓解

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
10號國道仁武交流道趨於飽和，仁武地方人士希望多增一處交流道，分散車流。記者王昭月／翻攝
10號國道仁武交流道趨於飽和，仁武地方人士希望多增一處交流道，分散車流。記者王昭月／翻攝

高雄仁武產業園區啟動，招商完成預計提供6300個就業機會，但不待產業人口進駐，國道10號仁武、燕巢交流道常已塞爆，有民眾尖峰時段塞車近半小時，地方人士希望多增一處交流道紓解交通，高速公路局表示，交流道間距以2公里為原則，燕巢距仁武交流道7公里，是符合增設條件，但事涉及地方政府整體開發構想，需由府進行可行性研究後提出申請，才能進入審議。

高雄仁武轄區有國1及國10「雙國道」串連，南來北往便捷，十多年來人口紅利激增，目前逼近10萬大關，規畫多時的仁武產業園區受台積電外溢效應激勵，去年已經啟動，園區占地74公頃，第一階段勻出14.9公頃招商，吸引60家廠商申租，未來估計可提供逾6000就業機會，交通需求幾可預期。

緊鄰仁武產業園區的10號國道，南上、北下各設一處交流匝道，平日上、下班尖峰時段常見車流壅塞，地方人士憂心產業園區運轉後，交通更形惡化。住燕巢的徐小姐表示，平日走10號國道經過仁武時，尖峰時段常堵車，她就曾塞車近半小時。在地市議員張勝富也常接獲民眾陳情，抱怨10號國道仁武交流道塞爆，希望增設交流道紓解。

高市交通局表示，10號國道仁武交流道用量飽和，確實需考量分流措施，市府會找經費進行增設交流道可行性評估，如能增設，會考慮位置往南，車輛一下交流道就能直轉產業園區，避免在仁林與水管2大路口造成堵塞。

交通局表示，中央規畫興建的國道7號及高屏第二快速道路，未來可達到分流紓解的目的，但2案目前都還在環評中，因應眼前仁武交通壅塞情形，工務局評估先拓寬仁林路，讓用路人多些路徑選擇。

國道 塞車 台積電

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