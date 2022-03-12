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金門大橋將完工通車 陶瓷廠提前推出官窯紀念杯

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門大橋官窯紀念杯」由金門縣陶瓷廠題詩，並有請縣籍名書法家吳鼎仁老師在紀念杯書寫墨寶。記者蔡家蓁／攝影
「金門大橋官窯紀念杯」由金門縣陶瓷廠題詩，並有請縣籍名書法家吳鼎仁老師在紀念杯書寫墨寶。記者蔡家蓁／攝影

全國唯一官窯-金門縣陶瓷廠為搭配即將完工之金門大橋，經由交通部高速公路局授權，設計了一款「金門大橋官窯紀念杯」，共有藍、綠2種顏色，目前採限量試賣，每只新台幣300元，洽詢專線：082-332857。

金門縣陶瓷廠長何桂泉表示，頗受民眾期待的金門大橋可望於今年完工通車，該廠特別設計應景的限量文創商品，「金門大橋官窯紀念杯」在高公局所設計之金門大橋意象基礎上，透過六跨與五柱及兩陸地相連接的意象表現，紀念杯體以白金設計「金門大橋」為主角及「大小金門地圖」為主視覺。

「題詩」則以亮金設計與杯底邊緣以「橋名景觀牆」採霧金搭配，象徵橋梁工程一大艱難挑戰，真金考驗。並以Q版設計金門大橋設計之「橋名景觀牆」由橋梁兩端當地之風土文化元素，以地方守護神之風獅爺（大金門是風獅爺的故鄉）與風雞（小金門是風雞的故鄉）構思橋台起點意象。

何桂泉說，杯子由金門縣陶瓷廠題詩，還邀請名書法家吳鼎仁老師在紀念杯上賜墨寶「七分觀光三分行，高粱穗心展風情、六跨五塔連金烈，從此兩金永康寧」，如實的傳達更緊密連接大金小金兩島縣民情感的金門在地訴求。

除「金門大橋官窯紀念杯」外，何桂泉也預告，接下來將推出「官窯-大橋紀念酒瓶」，其瓶身以金門大橋「橋柱」為造型設計，值得期待的限量版陶瓷紀念酒。

慶祝新品發售，陶瓷廠將於該廠粉絲專頁，舉行粉絲分享，抽獎贈送「官窯大橋紀念杯限定5只」，預購大橋紀念杯洽詢專線:082-332857(　https://bit.ly/3ux9KaW　)、大橋紀念酒專線：082332-856轉205呂小姐或321翁小姐。

全國唯一官窯~金門縣陶瓷廠為搭配即將完工之金門大橋，特別設計了一款「金門大橋官窯紀念杯」，目前採限量試賣。圖／金門縣陶瓷廠提供
全國唯一官窯~金門縣陶瓷廠為搭配即將完工之金門大橋，特別設計了一款「金門大橋官窯紀念杯」，目前採限量試賣。圖／金門縣陶瓷廠提供
金門縣陶瓷廠最近特別設計了一款「金門大橋官窯紀念杯」，看起來相當有質感，頗具有紀念價值。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠最近特別設計了一款「金門大橋官窯紀念杯」，看起來相當有質感，頗具有紀念價值。記者蔡家蓁／攝影

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金門大橋 風獅爺

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