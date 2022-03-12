又一綠委質疑黨內初選不公 高市黨部：歡迎邀請助選

民進黨參與高雄市議員黨內初選的菊系與湧言會新人競爭激烈，繼上周五位立委齊替大岡山選區陳慶鴻站台後，今天上午高市六位立委又同台輔選前鎮、小港區黃彥毓，要拉一把「非黨部主委推薦人馬」。立委賴瑞隆直言，高市黨部是初選主辦機關，黨部主委帶頭推薦自己的子弟兵，難免產生初選不公疑慮，新人壓力倍增，六立委願意一起站出來推薦沒有黨部資源的新人。

立委趙天麟兼任高雄市黨部主委。民進黨高市黨部否認不公說法，並強調，黨部主委與全體黨工都是黨員的公共財，願意為有需要的黨籍議員或新人推薦助選，歡迎邀請主委推薦、錄音、掃街或合照。

上周（3月8日）高雄立委邱志偉、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆同台，齊聲推薦爭取第三選區議員提名的新人陳慶鴻。隔日，湧言會也安排「口譯哥」趙怡翔、民進黨前發言人顏若芳等人替另一新人林志誠助選。湧言會與菊系新人互咬不放，今早又同樣前進瑞興市場輔選前鎮小港選區初選參選人。

立委邱志偉曾質疑高市黨部獨厚特定參選人，這樣會破壞團結，也可能在初選競爭後留下後遺症。