又一綠委質疑黨內初選不公 高市黨部：歡迎邀請助選
民進黨參與高雄市議員黨內初選的菊系與湧言會新人競爭激烈，繼上周五位立委齊替大岡山選區陳慶鴻站台後，今天上午高市六位立委又同台輔選前鎮、小港區黃彥毓，要拉一把「非黨部主委推薦人馬」。立委賴瑞隆直言，高市黨部是初選主辦機關，黨部主委帶頭推薦自己的子弟兵，難免產生初選不公疑慮，新人壓力倍增，六立委願意一起站出來推薦沒有黨部資源的新人。
立委趙天麟兼任高雄市黨部主委。民進黨高市黨部否認不公說法，並強調，黨部主委與全體黨工都是黨員的公共財，願意為有需要的黨籍議員或新人推薦助選，歡迎邀請主委推薦、錄音、掃街或合照。
上周（3月8日）高雄立委邱志偉、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆同台，齊聲推薦爭取第三選區議員提名的新人陳慶鴻。隔日，湧言會也安排「口譯哥」趙怡翔、民進黨前發言人顏若芳等人替另一新人林志誠助選。湧言會與菊系新人互咬不放，今早又同樣前進瑞興市場輔選前鎮小港選區初選參選人。
立委邱志偉曾質疑高市黨部獨厚特定參選人，這樣會破壞團結，也可能在初選競爭後留下後遺症。
立委賴瑞隆表示，高雄市黨部是議員初選的主辦機關，黨部主委應該要保持中立，否則大家會對選務客觀性、中立性有所擔心，黨部主委跳出來帶頭推薦自已的子弟兵，難免對沒有得到推薦的新人產生很大壓力，也會擔心初選不公，相信會讓所有新人壓力倍增，如黃彥毓非常有經驗且努力，不像其他新人有市黨部主委推薦有較好效果，這樣對新人不公平，所以六人願意站出來推薦已有充分準備的新人，爭取關鍵一席。
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