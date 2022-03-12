3位民歌唱將金門辦音樂會 邀你重溫「那些年這些歌」

喜歡民歌的民眾注意囉！三位唱將級「大叔」陳宏銘、林瓊瓏、伍浩哲將在本月19日晚上7時，於金門縣文化局演藝廳舉辦「那些年這些歌」金門音樂會，門票將以超值優惠的350元票價回饋金門鄉親；另提供150組雙人門票，供防疫英雄免費索取。

「那些年這些歌」金門音樂會，3位歌手在歌壇表現也各具特色與亮點。此次特邀陳宏銘以國語經典、伍浩哲以台語經典、林瓊瓏以西洋經典為主題，並規劃在演唱會壓軸由三位唱將三把吉他同台合演，並開放現場觀眾點唱校園民歌，必能掀起另一波高潮。

主辦單位愛秀演藝負責人劉玉霖表示，民國五0年代到八0年代的台灣流行音樂，一直帶動著全球華語歌壇的原創風潮，許多經典金曲至今仍琅琅上口，演唱的資深藝人依然受到民眾的喜愛。此次節目安排3位唱將級大叔陳宏銘、林瓊瓏、伍浩哲聯袂演出，3人各有擅長，演唱會精彩可期。

據了解，這3位大叔的青春歲月成長於民風純樸的50、60年代，適逢校園民歌運動的熱潮，成就了後來對流行音樂的熱愛，更在踏入歌壇之後，擁有高傳唱度的成名代表作。民歌教父陳宏銘的《被遺忘的時光》、林瓊瓏的《堆積》、伍浩哲的《繁華攏是夢》，都是至今仍然朗朗上口的經典好歌。

多次來金門演出的陳宏銘表示，每年都會到金門舉辦民歌同學會，但因為疫情的影響而中斷，這次也算圓了夢，希望與歌迷再度歡聚；伍浩哲更表示自己就是在金門文工隊服兵役，對金門有很深的情感，很是期待此次的演出；林瓊瓏在爆紅之際淡出演藝圈，漂泊海外20多年後再度回到熟悉的舞台，得知金門鄉親非常熱情，表達必定使出渾身解數盡心演出。

「那些年這些歌」金門音樂會特以超值優惠的350元票價回饋金門鄉親，另外為感謝在疫情期間為大家守在第一線打拼的醫護軍警消等防疫英雄們，更特別提供150組雙人門票供防疫英雄們免費索票，透過音樂會表達敬意。