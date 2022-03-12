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高雄綠營黨內互尬！六立委推薦黃彥毓 四議員挺黃雍琇

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會四名湧言會議員陪同初選新人黃雍琇（右一）在瑞興市場外拜票。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會四名湧言會議員陪同初選新人黃雍琇（右一）在瑞興市場外拜票。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市議員黨內初選競爭激烈，今早前鎮、小港區兩位參選新人的陣營在瑞興市場互別苗頭。立委賴瑞隆等六位菊系立委陪同新人黃彥毓站街頭拜票，高市黨部主委兼立委趙天麟支持的湧言會新人黃雍琇也安排「高雄青連線」的四位議員陪同掃街，雙方競爭暗潮洶湧，相隔數百公尺各自爭取選民支持。

民進黨下月辦黨內初選，菊系與湧言會各推新人參與前鎮小港市議員提名，市議員擬參選人黃彥毓昨天下午先通知今天上午9點半在崗山仔市場（瑞興市場外圍商販區）辦造勢活動，稍晚另位擬參選人黃雍琇也通知9點前往瑞興市場拜票，雙方陣營相距不到300公尺。

立委邱志偉、邱議瑩、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆等六位立委今早齊聚鳳山與前鎮交界處的崗山仔市場舉辦造勢活動，分別致贈工程帽、計算機與雨鞋等信物勉勵「邁向過半大聯盟」市議員參選人黃彥毓。

黃彥毓說，他在2006年從雲林南下高雄，跟著花媽市長陳菊在高雄市耕耘12個年頭，從市府、黨部到中央，最大心願是回到養育自己的地方服務，願盡全力爭取服務機會。

「高雄青連線」部分，市議員林智鴻、黃文益、李雅慧與鄭孟洳先在路口受訪，齊聲推薦前鎮、小港區初選新人黃雍琇，隨後陪同黃進入市場拜票。黃雍琇說，今天上午的拜票行程是既定行程，感謝黨內前輩陪同爭取支持，盼選民給服務機會。

右起邱志偉、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、劉世芳、李昆澤等立委支持前鎮小港選區初選新人黃彥毓（右四）。記者徐白櫻／攝影
右起邱志偉、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、劉世芳、李昆澤等立委支持前鎮小港選區初選新人黃彥毓（右四）。記者徐白櫻／攝影

拜票 湧言會

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