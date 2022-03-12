綠營屏議員代表村里長提名開放 鄉鎮市長採協調及初選

九合一選舉定11月26日舉行，在綠大於藍的屏東縣，民進黨屏東縣黨部昨天決議，縣議員、鄉鎮市民代表、村里長提名將採取開放，鄉鎮市長則採取協調及初選，本月21日到25日開始領表登記，有意參選者可前往登記。

民進黨屏東縣黨部主委許展維說，縣議員選舉為避免競爭造成黨內不合，採開放登記提名方式產生；若選區內登記人數超出應選席次，再予協商並辦理初選。鄉鎮市長部分，則依黨內提名辦法登記、協調及初選程序產生提名人選；鄉鎮市民代表及村里長，均採取開放登記，經執委會審議通過就予以提名。

縣黨部指出，候選人領表及登記從3月21日到3月25日，3月底前將召開執委會審議登記參選人名冊及議決辦理初選，候選人協調期間為3月28日至4月17日，縣議員民意調查期間為5月4日至5月6日，初選投開票日為5月7日；預計5月完成初選，6月前完成提名作業，送交中央核覆。