岡山棒球場簡陋又不符標準 民代力推國際棒球村改善

經在地民代極力爭取下，高雄市政府日前宣布，岡山文化中心園區要新建岡山國民運動中心，但現有岡山棒球場不僅設備簡陋，不符國際賽場標準，地方從國小、國中到高中都有使用需求。為讓北高雄運動設施群聚效應成型，並帶動運動及觀光經濟發展，近日民代加碼向市府爭取推動岡山國際棒球村計畫。

市議員黃秋媖表示，岡山壽天國小少棒隊是全國少棒常勝軍，橋頭國中棒球隊創立近30年，培養出陳偉殷、藍寅倫、許基宏等知名棒球選手及教練，高苑工商更是青棒發展重點學校，加上歷屆螺絲盃全國青棒邀請賽皆在岡山棒球場舉行，凸顯岡山棒球場是棒球選手培育的搖籃。

從國小、國中到高中均使用為日常練習場地的岡山棒球場，現有地為市府向台糖承租用地，約6.3公頃，設有三座棒球場，屬簡易球場，設備簡陋並不符國際比賽規定。

「沒有標準球場很難留住棒球人才」，壽天國小棒球隊教練鄭英俊說，若北高雄能有一座具舉辦國際比賽的標準少棒球場，就能培育更多優秀球員。

對此，黃秋媖說，市府只須再承租隔鄰13.6公頃的台糖地，即可建構一個主球場、五個副球場達成「國際棒球村」雛形。岡山棒球場鄰近文化中心及捷運南岡山站，若能升級為國際級棒球作為冬訓基地，必能吸引日韓職棒球隊來台冬訓，屆時也可讓北高雄成為國際運動及觀光產業的新亮點。