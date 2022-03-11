高雄成虐童之都？白喬茵：陳其邁不要選舉才抱貓抱小孩

社會屢傳虐童案，台中市長盧秀燕2月中還因市內托嬰中心發生虐童案鞠躬道歉。但據衛福部統計，去年全年通報虐童案件數，高雄市才是六都中第一名。國民黨發言人白喬茵今批評，高雄市長陳其邁不要選舉到了才在那抱貓、抱小孩。

白喬茵表示，盧秀燕因單一虐童案向社會道歉，並列出改善作為，還到台中市議會專案報告；高雄虐童通報件數高居六都第一，卻沒有聽陳其邁有任何表示，無動於衷，請問高雄市政府在督導治安、防範暴力方面是不是出了嚴重問題？

白喬茵揶揄，多希望高雄的大人都像陳其邁一樣暖，更期盼陳的暖可擴散到城市的各角落，而不只是一句選舉時行銷自己的口號。