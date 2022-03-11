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防疫情群聚再現 陳其邁赴高雄港查防疫措施

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市府防疫疫情蔓延，市長陳其邁（中），衛生局長黃志中（右）今午率防疫團隊查核高雄港登船及離岸作業防疫措施。記者王昭月／翻攝
高市府防疫疫情蔓延，市長陳其邁（中），衛生局長黃志中（右）今午率防疫團隊查核高雄港登船及離岸作業防疫措施。記者王昭月／翻攝

高雄市元月20日起爆發高雄港及旗津港埠本土群聚事件，至3月11日共202染疫，顯示Omicron病毒傳染力高，市長陳其邁今午率防疫團隊到高雄港視察，強化港埠作業防疫工作，衛生局表示，近日也將加強防疫稽查工作、頻率與防疫強度，防堵高雄港疫情擴散蔓延，確保社區安全。

兼任高市府疫情指揮官的陳其邁，今午到高雄港視察登船及離岸作業防疫措施，對登船前船舶舷梯、扶手及艙面通道消毒作業、著裝完整防護裝備及人員管控等重點項目進行查核，對不符規定項目，立即進行輔導與改善，避免防疫破口發生。

陳其邁除感謝交通部航港局及台灣港務公司高雄分公司人員對防疫的付出，也提醒港埠工作人員，務必依據港埠登船作業管理防疫規定落實各項防疫工作，市府防疫團隊會持續到現場稽查，查獲違規事項，即依法裁處。呼籲港區從業人員，落實登船防疫步驟，盡速完成第3劑疫苗接種，提升個人防護力。

高雄港 陳其邁

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