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影／不要打折要補償 高市議會籲台電設303賠償單一窗口

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市議會議長曾麗燕（左二）今與近20位議員參訪台電公司興達發電廠，了解303全台大停電事故發生原因，興達廠副廠長蔡銘洲（左一）現場說明。記者陳玫伶／攝影
高雄市議會議長曾麗燕（左二）今與近20位議員參訪台電公司興達發電廠，了解303全台大停電事故發生原因，興達廠副廠長蔡銘洲（左一）現場說明。記者陳玫伶／攝影

高雄市議會議長曾麗燕今天下午帶領高雄近20位議員，至台電公司興達發電廠聽取停電事故原因，多位議員反應希望台電針對因停電造成電器損壞，設賠償單一窗口。台電副總經理郭天合表示，目前還是比照815、513等事件賠償措施配合國際上的慣例，停電6小時內當期基本電費打95折，6小時以上打9折，至於電器損失可至營業區處辦理、詢問。

曾麗燕、劉德林、童燕珍、王耀裕、高閔琳等多位議員今天參與興達電廠參訪行程，曾麗燕表示，本次停電高雄首當其衝，各行各業都受影響，有停電6小時的，也有人停12小時，市民及廠商依規定繳電費，台電卻三不五時停電，讓人民活在隨時可能停電的陰影下。

曾麗燕指出，高雄面臨產業轉型的關鍵時刻，台積電等智慧科技產業將陸續進駐，需要穩定供電，高雄不能放任電廠不斷發生事故，影響產業發展，望市府團隊正視停電及跳電事故，透過工安檢查、空汙稽查等手段，要求興達電廠改善。

有議員反映轄區住戶電梯多部受停電影響損壞，希望台電可針對因停電造成電器損壞、廠商損失部分設立單一窗口進行賠償措施。也有議員反映，停電後多部燃煤機組努力發電，造成空汙問題，希望台電重視，進一步加強人員管理，減少停電災害再度發生。

郭天合表示，本次停電相關完整報告已於3月7日公布於經濟部官網，民眾如想了解相關細節可上網參考。針對燃煤造成空汙問題，興達電廠共有4部燃煤機組，根據環評需求，預計將於2026年全部除役，因此也新設3部燃氣機組，另配合高市環保局及市民需求，空汙季期間只運轉2台燃煤機組、降轉至65％，以改善空汙問題。

郭天合針對補償問題，他引用昨天經濟部長王美花於立法院經濟委員會所說，目前還是引用過去大停電的補償措施配合國際慣例，以電費打折方式補償。台電公司費率組長陳建嘉表示，過去曾有民眾因停電，電梯壞了至營業區處申請補貼或維修的案例，如果民眾有相關需求可找高雄、鳳山區營業處，由營業處派員鑑定，確定是因停電造成就會協助處理。

303全台大停電事發原因是因人為操作失誤，造成開關場設備故障，影響龍崎超高壓變電所發電機組全數跳脫。記者陳玫伶／攝影
303全台大停電事發原因是因人為操作失誤，造成開關場設備故障，影響龍崎超高壓變電所發電機組全數跳脫。記者陳玫伶／攝影
台電公司副總經理郭天合（右一）今向高雄市議員曾麗燕帶領的議員參訪團說明停電事故原因，及後續人員教育訓練。記者陳玫伶／攝影
台電公司副總經理郭天合（右一）今向高雄市議員曾麗燕帶領的議員參訪團說明停電事故原因，及後續人員教育訓練。記者陳玫伶／攝影
高雄市議員劉德林（左二）希望台電公司針對本次因303大停電造成電器損壞成立單補償窗口。記者陳玫伶／攝影
高雄市議員劉德林（左二）希望台電公司針對本次因303大停電造成電器損壞成立單補償窗口。記者陳玫伶／攝影
高雄市議會議長曾麗燕（灰衣者）今與近20位議員參訪台電公司興達發電廠，了解303全台大停電事故發生原因。記者陳玫伶／攝影
高雄市議會議長曾麗燕（灰衣者）今與近20位議員參訪台電公司興達發電廠，了解303全台大停電事故發生原因。記者陳玫伶／攝影

停電 303大停電

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