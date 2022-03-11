影／不要打折要補償 高市議會籲台電設303賠償單一窗口

高雄市議會議長曾麗燕今天下午帶領高雄近20位議員，至台電公司興達發電廠聽取停電事故原因，多位議員反應希望台電針對因停電造成電器損壞，設賠償單一窗口。台電副總經理郭天合表示，目前還是比照815、513等事件賠償措施配合國際上的慣例，停電6小時內當期基本電費打95折，6小時以上打9折，至於電器損失可至營業區處辦理、詢問。

曾麗燕、劉德林、童燕珍、王耀裕、高閔琳等多位議員今天參與興達電廠參訪行程，曾麗燕表示，本次停電高雄首當其衝，各行各業都受影響，有停電6小時的，也有人停12小時，市民及廠商依規定繳電費，台電卻三不五時停電，讓人民活在隨時可能停電的陰影下。

曾麗燕指出，高雄面臨產業轉型的關鍵時刻，台積電等智慧科技產業將陸續進駐，需要穩定供電，高雄不能放任電廠不斷發生事故，影響產業發展，望市府團隊正視停電及跳電事故，透過工安檢查、空汙稽查等手段，要求興達電廠改善。

有議員反映轄區住戶電梯多部受停電影響損壞，希望台電可針對因停電造成電器損壞、廠商損失部分設立單一窗口進行賠償措施。也有議員反映，停電後多部燃煤機組努力發電，造成空汙問題，希望台電重視，進一步加強人員管理，減少停電災害再度發生。

郭天合表示，本次停電相關完整報告已於3月7日公布於經濟部官網，民眾如想了解相關細節可上網參考。針對燃煤造成空汙問題，興達電廠共有4部燃煤機組，根據環評需求，預計將於2026年全部除役，因此也新設3部燃氣機組，另配合高市環保局及市民需求，空汙季期間只運轉2台燃煤機組、降轉至65％，以改善空汙問題。