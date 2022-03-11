2022智慧城市展雙主場 首度高雄展出

2022年智慧城市展首次以高雄、台北雙主場展出，高雄場將於3月24至26日在高雄展覽館展出。高市府今天表示，期待高雄可以作為新南向智慧推動基地，促成產業推動南向發展，

高雄市政府副市長林欽榮出席今天「2022高雄智慧城市展(KSCSE)展前記者會暨廠商發表會」致詞指出，智慧城市展首次在高雄展出，有超過140家廠商共襄盛舉，逾420個攤位展出，期待高雄可以作為新南向智慧推動基地，促成產業推動南向發展。

展覽特色除了與台北共同展出外，還有由高雄在地多所醫院聯合展出的智慧醫療展區、國營企業結合智慧科技展現數位轉型力量；此外，有70多位國際貴賓透過線上或線下方式參與。

高雄市政府資訊中心今天新聞稿表示，這次智慧城市展，高市府打造全場最大主題館，以「看見新高雄智慧展商機」為軸線，展出戰情中心、城市工程、交通運輸、防疫健康、安全環境、農漁養殖、智慧金融、5G AIoT創新園區等應用，呈現圍繞日常生活智慧應用服務。

這些主題展示特色，包括「防疫健康」方面，因應特殊族群的匿名篩檢需求，推出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）匿名快篩資訊系統簡化快篩預約程序，提供安心快篩服務，加強社區疫情監測。「智慧金融」方面，以嶄新金融服務及優化交易流程，展示青年創業線上貸款一條龍作業便利性與成果，並將QRCode掃碼機制結合金融業務，如兌付振興五倍券、高雄券等簡化金融交易流程。

除了高市府主題館外，另外中央部會、國營企業、半導體製造業、醫學中心等也都共襄盛舉參展，透過展示現場面對面交流，進一步洽談商機帶動智慧產業鏈發展。