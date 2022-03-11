快訊

林美照消失3年傳聲帶手術失敗 67年招牌娃娃音消失

2022智慧城市展雙主場 首度高雄展出

中央社 / 高雄11日電

2022年智慧城市展首次以高雄、台北雙主場展出，高雄場將於3月24至26日在高雄展覽館展出。高市府今天表示，期待高雄可以作為新南向智慧推動基地，促成產業推動南向發展，

高雄市政府副市長林欽榮出席今天「2022高雄智慧城市展(KSCSE)展前記者會暨廠商發表會」致詞指出，智慧城市展首次在高雄展出，有超過140家廠商共襄盛舉，逾420個攤位展出，期待高雄可以作為新南向智慧推動基地，促成產業推動南向發展。

展覽特色除了與台北共同展出外，還有由高雄在地多所醫院聯合展出的智慧醫療展區、國營企業結合智慧科技展現數位轉型力量；此外，有70多位國際貴賓透過線上或線下方式參與。

高雄市政府資訊中心今天新聞稿表示，這次智慧城市展，高市府打造全場最大主題館，以「看見新高雄智慧展商機」為軸線，展出戰情中心、城市工程、交通運輸、防疫健康、安全環境、農漁養殖、智慧金融、5G AIoT創新園區等應用，呈現圍繞日常生活智慧應用服務。

這些主題展示特色，包括「防疫健康」方面，因應特殊族群的匿名篩檢需求，推出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）匿名快篩資訊系統簡化快篩預約程序，提供安心快篩服務，加強社區疫情監測。「智慧金融」方面，以嶄新金融服務及優化交易流程，展示青年創業線上貸款一條龍作業便利性與成果，並將QRCode掃碼機制結合金融業務，如兌付振興五倍券、高雄券等簡化金融交易流程。

除了高市府主題館外，另外中央部會、國營企業、半導體製造業、醫學中心等也都共襄盛舉參展，透過展示現場面對面交流，進一步洽談商機帶動智慧產業鏈發展。

快篩 高雄市 半導體

延伸閱讀

打破禁令 高雄綠營初選新人可用陳其邁肖像

高雄建築工跌倒遭鋼筋插眼穿腦 3次手術救回一命

台南今+4、Ct值皆小於20 南市擴大快篩防堵傳染鏈

303大停電趁亂打劫 高雄男闖女同事家「摸走20萬」遭逮

相關新聞

金門軍民上林海岸種3750株樹苗 盼營造新海景

繼大金門海岸造林成果斐然，林務所與慈心基金會今天挺進小金門，以「水源寶育盆」種下3750株千頭木麻黃及海桐等多種海岸適生...

夢時代建築師操刀高市三民運動中心 拚2024完工

高雄市三民區人口破30萬，因應運動人口增加，市長陳其邁今天發布以陽明溜冰場為基地新建運動中心，這是高雄第三座，原不在規畫...

影／高市府職工超時工作疑帶頭違法 新聞局：當罰則罰

高雄市勞工局2月公告違反勞動基準法單位，名單赫見高雄市政府新聞局，主要因一名職工前年隨市長陳其邁跑行程，單月連續加班超過...

屏東蓮霧防鳥害這招有效 莊瑞雄爭取到防護網補助

屏東縣是蓮霧重要產區，雖果實有套袋保護，但遭受鳥害情形越來越嚴重，果農自行實驗使用大型漁網覆蓋果樹，發現能有效減少鳥害，...

枋寮鄉長除亞麟涉貪遭聲押 鄉親嘆：金權使人腐化

屏東縣地檢署偵辦廠商低價圍標枋寮鄉公共工程案， 檢察官昨天指揮廉政署南部地區調查組、調查局南機站，搜索相關人員住處、辦公...

旗津券今天首發 遊客領到百元券讚「這麼好康」

高雄旗津因疫情影響生意慘淡，今天上午10點起發放旗津券。不少市民得知消息，上午9點開始排隊，等待一小時左右領到百元振興券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。