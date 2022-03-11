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高市議員訪查興達電廠 批台電打折電費沒誠意

中央社 / 高雄11日電

303全台大停電，高雄市議長曾麗燕今率19名議員訪查興達電廠。多名議員不滿台電以電費打折賠償，盼市府和台電成立賠償單一窗口，曾麗燕也要求高市府強力督促台電改善。

303大停電造成全台民生損失慘重，高雄部分地區更停電長達12小時，曾麗燕下午率19名各黨市議員訪察興達發電廠，由副廠長柯泰就電廠機組及345kV南、北開關場介紹、303事故原因等說明；提出加強風險管控意識，提升風險操作核定層級，以及對於影響機組運轉安全操作需陳核至更高層級等結論。

曾麗燕說，高雄市民和廠商都遵守規矩繳交電費，台電卻三不五時停電，讓產業和人民生活在停電陰影中。高雄面臨產業轉型關鍵時刻，台積電等智慧科技產業將陸續進駐，需要穩定供電，不能放任電廠不斷發生事故，影響產業發展。她要求市長陳其邁與市府團隊正視停電及跳電事故，透過工安檢查、空污稽查等手段，有效要求興達電廠立即改善。

依今天議會發出新聞稿，市議員劉德林、陳玫娟、黃紹庭、童燕珍、王耀裕對台電以電費打折賠償方式表示不滿，認為人民無法接受；議員們舉例，停電造成交通事故如何能以電費打折進行賠償？希望台電和市府成立賠償單一窗口，收集各種損失樣態，協助市民求償，向市民負責。

對於台電以人為疏失說明停電原因，王耀裕、黃紹庭、邱于軒及高閔琳等人都無法接受，要求台電找出停電真正原因；王耀裕和黃紹庭認為台電避重就輕，要求不要再瞎扯。高閔琳強調，因應電網韌性不足，「三接」一定要蓋；吳益政也認為以電費打折的賠償方式不合理，希望台電減少人為疏失及降低機械風險。

台電 停電

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