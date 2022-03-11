澎湖旅高企業家捐救護車 配置到院前緊急救護器材

澎湖旅高企業家郭萬全、陳明君夫婦，今天捐贈1部救護車給澎湖縣消防局，車上配置到院前緊急救護醫療器材，縣長賴峰偉親自受贈，感謝出外鄉親回饋故鄉的慈悲大愛。

澎湖縣消防局發布新聞表示，旅高企業家郭萬全、陳明君夫婦所捐贈的救護車，配置有車身穩定性與各項安全輔助系統，車上還配置有到院前緊急救護醫療器材，宛如一座動醫院，造價達新台幣265萬元，並將配置在消防局西嶼分隊使用。

賴峰偉在接受救護車捐贈時表示，近年來，緊急醫療救護受到民眾的重視，尤其是到院前緊急救護，更是一大關鍵，感謝郭姓夫婦的善行義舉，適時強化了消防局的救護能力，並回贈感謝狀。

澎湖縣消防局表示，澎湖去年執行緊急救護案件超過4000件，送醫病患3826人次，其中到院前心肺功能停止（OHCA）有101人，成功救回了13人，急救成功率為12.87%。