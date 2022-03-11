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金門軍民上林海岸種3750株樹苗 盼營造新海景

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（右三）、烈嶼鄉長洪若珊（右二）、金防部指揮官陳忠文（左三）與鄉鎮長等人一起種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右三）、烈嶼鄉長洪若珊（右二）、金防部指揮官陳忠文（左三）與鄉鎮長等人一起種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影

繼大金門海岸造林成果斐然，林務所與慈心基金會今天挺進小金門，以「水源寶育盆」種下3750株千頭木麻黃及海桐等多種海岸適生林木，造林面積約1.5公頃，經由外來種銀合歡移除、公園式規劃及海岸休憩躺椅及鞦韆的設置，縣府期許能營造兼具觀光與國土保安的海岸林風貌景觀。

金門111年植樹節活動今日在烈嶼鄉上林海岸舉行，包括縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議長洪允典、金防部指揮官陳忠文、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼小學生代表、社區居民及駐金中央機關代表共約400餘人參與；相較於對岸的廈門日趨繁榮，高度開發的城市面貌，小金門的造林行動儼然成為獨樹一格的景致。

楊鎮浯致詞時表示，過往林務所受限交通不便因素，對於辦理造林化作業較為困難，金門大橋預計在8月通車，綠化造林是對於烈嶼發展的開端與祝福；大橋通車過後，將便利民眾醫療、生活、交通需求，也能帶動觀光產業，所以植樹規劃前就屏除過往的造林方式，希望能在保留上林特別的廈門海岸景觀的前提下進行。

他也提及，林務所選擇的千頭木麻黃，不僅能適應海岸較差的育地環境，灌木型態也不會擋住海岸景觀，重點是圓圓滿滿的球形外觀，未來長大後將可打造趣味盎然的景觀特色，現場設置的鞦韆與吊床，在海岸潮浪聲中塑造悠哉舒適的紓壓氛圍。

林務所所長鐘立偉補充，上林海岸在102年藉由雷區復育計畫曾進行造林，後來因管護與銀合歡入侵受挫，造林成效未來發揮；110年林務所透過「和泰一車一樹」及「財團法人慈心有機農業發展基金會」公益計畫以水寶盆解決水源澆灌問題後，歐厝造林地活率提升到8成，這次把所有好的經驗移轉到烈嶼鄉，並使用植株低矮不影響視野耐旱的千頭木麻黃，搭配林務所木工和台電廢木料製成的休憩設施，未來林務所在造林地穩定成林後，也會進行第二階段的開花植樹的補植作業，讓上林成為視野最佳、豐富生態、有趣的造林地。

活動中也表揚社區參與環境綠美化活動的績優社區，包括金湖鎮山外社區、金沙鎮斗門社區、金城鎮泗湖社區及烈嶼鄉上岐村青岐社區，透過奬金及奬狀的發送，表彰得奬單位對於地區永續環境營造的努力。大家攜手努力下，共同植樹造林守護金門。

烈嶼地區的小朋友也開心參與造林種樹，大家圍著樹苗展示成果合影。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼地區的小朋友也開心參與造林種樹，大家圍著樹苗展示成果合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左二）偕同與會貴賓一起簽署造林合作管理備忘錄。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左二）偕同與會貴賓一起簽署造林合作管理備忘錄。記者蔡家蓁／攝影
活動中，縣長楊鎮浯也表揚社區參與環境綠美化活動的績優社區。記者蔡家蓁／攝影
活動中，縣長楊鎮浯也表揚社區參與環境綠美化活動的績優社區。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼的小學生也參與造林計畫，種下樹苗與希望。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼的小學生也參與造林計畫，種下樹苗與希望。記者蔡家蓁／攝影
金防部的官兵也一起參與造林，大家齊心協力種樹，並開心自拍合影。記者蔡家蓁／攝影
金防部的官兵也一起參與造林，大家齊心協力種樹，並開心自拍合影。記者蔡家蓁／攝影
昔日是保護總統第一線的精忠衛隊，今天也在協會理事長王國代的帶領下，在金門海防的第一線種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
昔日是保護總統第一線的精忠衛隊，今天也在協會理事長王國代的帶領下，在金門海防的第一線種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 廈門 楊鎮浯

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