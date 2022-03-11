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墾丁貓鼻頭新地標 貓型地景藝術涼亭吸睛

中央社 / 屏東縣11日電

墾丁國家公園管理處為讓遊客有休息遮蔭地方，邀請在地藝術家楊宗熏用銀合歡為主要材料，塑造出貓型地景藝術涼亭，取名為「貓與海洋對話」，將成為貓鼻頭公園新地標。

貓鼻頭公園為台灣海峽與巴士海峽分界點，有典型海岸侵蝕地形，因位在迎風面岬角上，海蝕作用旺盛，是遊客蒞臨墾丁國家公園觀賞崩崖、礁柱、海蝕溝、壺穴等海蝕地形極佳的自然地理教室，也是遠眺大尖石山絕佳地點，吸引遊客前往。

墾管處今天發布新聞稿指出，為讓入園遊客有休憩及遮陰地方，邀請恆春在地藝術家楊宗熏，以素有生態殺手之稱的外來樹種「銀合歡」為主要材料，搭配恆春西台地紅土，創作出名為「貓與海洋對話」的地景藝術。

新聞稿提及，利用恆春半島砍除的銀合歡枝條，經過多道防蟲與防腐處理後，拼織出作品內層結構，再以摻合後紅土覆蓋作品外層，形塑出貓外形，貓身內部也以銀合歡與紅土做出可供遊客乘涼歇腳長椅。

施作過程考量對當地生態環境衝擊最小方式進行，避免任何不必要開挖整地，從砍除銀合歡取材加工處理到完工，大約歷時2個半月時間完工，遊客入園可以坐在貓咪造型涼亭內，欣賞海景，聆聽海浪聲帶來感動。

恆春 國家公園 藝術家

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