快訊

獨／3台灣名嘴赴陸涉非法報明牌 遭重判3至4年徒刑

茄萣濕地再迎嬌客 羅文鴨、流蘇鷸驚喜現蹤

中央社 / 高雄11日電

高雄茄萣濕地稀有鳥種及數量屢創紀錄，近日再迎嬌客。有鳥友拍到迷鳥「羅文鴨」；台灣少見的「流蘇鷸」今年也首次現蹤茄萣濕地，讓愛鳥人士驚喜連連。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，茄萣濕地又迎嬌客，鳥友近日拍攝到台灣罕見的羅文鴨及流蘇鷸，讓愛鳥人士驚喜連連。

工務局說明，羅文鴨因其腹部羽毛螺旋花紋而得名，又稱葭鳧，「葭」是指蘆葦，「鳧」意為野鴨，就是指活動於蘆葦叢中的鴨子。在全球數量雖不罕見，但台灣不在遷徙路徑內，每年會飛到台灣的羅文鴨數量很少，是頗負盛名迷鳥。

另外，茄萣濕地今年也是首開流蘇鷸記錄。流蘇鷸繁殖地在歐亞大陸凍原帶，冬季遷移至南歐、非洲及南亞，少數出現在東亞地區，台灣則是僅零星過境；雄鳥在繁殖時期，頭、頸有豐富飾羽，但飛抵台灣後幾乎已掉光，變成樸素羽色。

工務局養護工程處表示，黑面琵鷺「H74」2月22日現蹤，這次茄萣濕地再迎嬌客，稀有鳥種及數量屢創紀錄，顯現市府保育茄萣濕地生態的成功。

養工處也說，市府近年積極在茄萣濕地推動環境教育，除透過與學校及民間保育團體緊密合作，投入茄萣濕地生態監測、棲地巡守管理及生態教育推廣，去年吸引超過10萬以上參觀人次，讓茄萣濕地不只是鳥友打卡景點，也漸獲得在地人認同。

濕地 非洲 巡守

延伸閱讀

高鐵台南站特定區「公兒六」公園下午啟用 特色遊具多

中原營區改建預計10月完工 年底文博會將在園區舉辦

道路瓶頸4米變8米 新營文化中心旁20多年鐵籬今拆除

台積電進駐中油高煉廠 第3區土污整治進度超前10%

相關新聞

旗津券今天首發 遊客領到百元券讚「這麼好康」

高雄旗津因疫情影響生意慘淡，今天上午10點起發放旗津券。不少市民得知消息，上午9點開始排隊，等待一小時左右領到百元振興券...

影／高市府職工超時工作疑帶頭違法 新聞局：當罰則罰

高雄市勞工局2月公告違反勞動基準法單位，名單赫見高雄市政府新聞局，主要因一名職工前年隨市長陳其邁跑行程，單月連續加班超過...

夢時代建築師操刀高市三民運動中心 拚2024完工

高雄市三民區人口破30萬，因應運動人口增加，市長陳其邁今天發布以陽明溜冰場為基地新建運動中心，這是高雄第三座，原不在規畫...

屏東蓮霧防鳥害這招有效 莊瑞雄爭取到防護網補助

屏東縣是蓮霧重要產區，雖果實有套袋保護，但遭受鳥害情形越來越嚴重，果農自行實驗使用大型漁網覆蓋果樹，發現能有效減少鳥害，...

枋寮鄉長除亞麟涉貪遭聲押 鄉親嘆：金權使人腐化

屏東縣地檢署偵辦廠商低價圍標枋寮鄉公共工程案， 檢察官昨天指揮廉政署南部地區調查組、調查局南機站，搜索相關人員住處、辦公...

金門牛肉銷台解禁 農民節好消息

金門縣在109年爆發牛結節疹動物疫情，中央公告禁止金門地區牛肉銷台。縣府昨天在農民節慶祝表揚上宣布，農委會已公告9日起金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。