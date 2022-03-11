茄萣濕地再迎嬌客 羅文鴨、流蘇鷸驚喜現蹤

高雄茄萣濕地稀有鳥種及數量屢創紀錄，近日再迎嬌客。有鳥友拍到迷鳥「羅文鴨」；台灣少見的「流蘇鷸」今年也首次現蹤茄萣濕地，讓愛鳥人士驚喜連連。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，茄萣濕地又迎嬌客，鳥友近日拍攝到台灣罕見的羅文鴨及流蘇鷸，讓愛鳥人士驚喜連連。

工務局說明，羅文鴨因其腹部羽毛螺旋花紋而得名，又稱葭鳧，「葭」是指蘆葦，「鳧」意為野鴨，就是指活動於蘆葦叢中的鴨子。在全球數量雖不罕見，但台灣不在遷徙路徑內，每年會飛到台灣的羅文鴨數量很少，是頗負盛名迷鳥。

另外，茄萣濕地今年也是首開流蘇鷸記錄。流蘇鷸繁殖地在歐亞大陸凍原帶，冬季遷移至南歐、非洲及南亞，少數出現在東亞地區，台灣則是僅零星過境；雄鳥在繁殖時期，頭、頸有豐富飾羽，但飛抵台灣後幾乎已掉光，變成樸素羽色。

工務局養護工程處表示，黑面琵鷺「H74」2月22日現蹤，這次茄萣濕地再迎嬌客，稀有鳥種及數量屢創紀錄，顯現市府保育茄萣濕地生態的成功。

養工處也說，市府近年積極在茄萣濕地推動環境教育，除透過與學校及民間保育團體緊密合作，投入茄萣濕地生態監測、棲地巡守管理及生態教育推廣，去年吸引超過10萬以上參觀人次，讓茄萣濕地不只是鳥友打卡景點，也漸獲得在地人認同。