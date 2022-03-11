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種綠電賺綠金 高市3月15日起祭出高額補助太陽光電申請

中央社 / 高雄11日電

高雄市推動低碳能源，為鼓勵民間建物設置太陽光電，持續編列預算辦理太陽光電補助。今年度補助經費達1500萬元，15日起接受申請，補助金額每峰瓩(Kw)從6000到1萬元不等。

高雄市政府工務局長楊欽富表示，110年共協助高雄市民完成建置2030kw太陽光電系統，未來20年可協助高市供應約5187萬度電力回饋；依經濟部能源局再生能源躉售費率計算，累計有新台幣3億多元躉售獲益。不僅僅提供有效低碳能源具體貢獻，也有實質躉售費用收入。

工務局建築管理處今天新聞稿表示，太陽光電屋頂設置除可達到良好隔熱效果降低室內溫度，另經技師簽證提高屋頂結構安全也有良好助益。另外，一般住家屋頂可設置9峰瓩(KW)太陽光電板，裝置費用大約63萬元，領取補助金額是5.4萬元，預計回收年限為9年，剩下11年的發電為淨賺收入。

建管處說明，高雄氣候條件日照充足，是發展太陽能光電最佳區域，今年度補助對象，分「獨棟」、「出租屋頂公寓大廈」、「連續相連3棟（含）以上」、「連續相連5棟（含）以上」，以及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」建築物。每一申請案最高補助金額以20萬元為限；同一申請人如有多案申請補助，累積最高補助金額以30萬元為上限。

建管處表示，公告補助期限自3月15日至10月15日，市民有意願「種綠電賺綠金」申請補助，可與建管處二課太陽光電窗口聯繫（3368333轉2288）。相關補助事項可上建管處（https://solar.kcg.gov.tw/）「高雄之光宜居之城」網頁查詢。

建築 高雄市 再生能源

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