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避免玉荷包「蒂頭仔蟲」蛀入 防治時機到

中央社 / 屏東縣11日電

高屏地區的玉荷包荔枝進入小果期，會吸引喜好荔枝果實的「蒂頭仔蟲」在果皮產卵並蛀入果實，高雄農改場呼籲荔枝母花謝後約10天就可噴灑藥劑防治，避免影響收成。

農委會高雄區農業改良場今天發布新聞稿指出，俗稱「蒂頭仔蟲」的荔枝細蛾喜歡取食荔枝果實，在果實約綠豆大時可能會在果皮上產卵，孵化後的幼蟲隨即蛀入果實內危害。

高雄區農業改良場長戴順發表示，荔枝在營養生長期時，細蛾幼蟲可鑽入新梢的髓部取食，造成嫩枝空心，致新梢生長不良且易折斷；結果期時成蟲可產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害；當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實提早脫落，造成嚴重落果。

新聞稿表示，高屏地區的荔枝已陸續進入小果期，呼籲農民在荔枝母花謝後約10天開始防治荔枝細蛾，可以選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、撲滅松、第滅寧或益洛寧等，且應選擇作用機制不同的藥劑輪流使用，避免產生抗藥性。

此外，荔枝細蛾幼蟲可殘留於落果內或在落葉中化蛹，做好田間清潔，同時就能降低荔枝細蛾蟲源。

荔枝 農民 農委會

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