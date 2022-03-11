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夢時代建築師操刀高市三民運動中心 拚2024完工

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁指三民運動中心斥資4億，將是高雄「旗艦款」。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁指三民運動中心斥資4億，將是高雄「旗艦款」。記者王昭月／攝影

高雄市三民區人口破30萬，因應運動人口增加，市長陳其邁今天發布以陽明溜冰場為基地新建運動中心，這是高雄第三座，原不在規畫之內，經在地立委李昆澤向中央爭取到2億經費，市府順勢自籌2億元促成興建，委請設計夢時代的建築師操刀，預計今年7月動工，2024年完工，設施新穎，會是高市旗艦型運動中心。

三民運動中心位於陽明溜冰場，鄰近陽明國中學區、科工館、台鐵正義火車站、澄清湖風景區、中山高速公路，陳其邁表示，高雄預計打造13個運動中心，三民運動中心獲中央前瞻基礎建設預算補助，加上市府自籌款，總經費約4億，三民區人口有33萬，是高雄人口第二多區域，經各級民代共同爭取，將建為符合全齡需求的多功能運動中心。

陳其邁說，三民運動中心內設TRX、飛輪，還有空中槌球場，另周遭將整建中央網球場，未來不只是一座運動中心，而是一座運動園區。

運發局表示，三民區將建139戶社會住宅；未來捷運黃線會行經，民眾對室內運動場館也有迫切需求，市府將讓老舊的陽明溜冰場功成身退，原址新建為多功能運動中心，滿足全年齡的運動休閒環境。副市長史哲指三民運動中心由曹毅豪建築師事務所設計，是夢時代購物中心建築師群之一，外觀灰白色，搭配橘黑跳色呼應運動元素，明亮活潑，內部亦規劃獨立運作的商業空間，提供消費休憩。

運發局長侯尊堯說，三民運動中心總樓地板面積約2542坪，具有25公尺水道溫水游泳池、綜合球場、韻律、瑜 珈教室、桌球室、TRX教室及飛輪教室等基本設施，也設置兒童專屬戲水池、兒童肌耐力訓練室，另因應老年化需求，也建構無障礙停車位、溫水游泳池無障礙入水設施、無障礙洗腳池、無障礙衛浴空間及屋頂槌球場。

高市長陳其邁今天宣布斥資4億興建高雄三民運動中心，將是符合全齡需求的運動場域。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁今天宣布斥資4億興建高雄三民運動中心，將是符合全齡需求的運動場域。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁今天宣布斥資4億興建高雄三民運動中心，將是符合全齡需求的運動場域。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁今天宣布斥資4億興建高雄三民運動中心，將是符合全齡需求的運動場域。記者王昭月／攝影
高雄第三座運動中心─三民運動中心，邀設計夢時代的建築師操刀，今公帶模型。記者王昭月／攝影
高雄第三座運動中心─三民運動中心，邀設計夢時代的建築師操刀，今公帶模型。記者王昭月／攝影

建築 陳其邁

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