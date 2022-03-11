夢時代建築師操刀高市三民運動中心 拚2024完工

高雄市三民區人口破30萬，因應運動人口增加，市長陳其邁今天發布以陽明溜冰場為基地新建運動中心，這是高雄第三座，原不在規畫之內，經在地立委李昆澤向中央爭取到2億經費，市府順勢自籌2億元促成興建，委請設計夢時代的建築師操刀，預計今年7月動工，2024年完工，設施新穎，會是高市旗艦型運動中心。

三民運動中心位於陽明溜冰場，鄰近陽明國中學區、科工館、台鐵正義火車站、澄清湖風景區、中山高速公路，陳其邁表示，高雄預計打造13個運動中心，三民運動中心獲中央前瞻基礎建設預算補助，加上市府自籌款，總經費約4億，三民區人口有33萬，是高雄人口第二多區域，經各級民代共同爭取，將建為符合全齡需求的多功能運動中心。

陳其邁說，三民運動中心內設TRX、飛輪，還有空中槌球場，另周遭將整建中央網球場，未來不只是一座運動中心，而是一座運動園區。

運發局表示，三民區將建139戶社會住宅；未來捷運黃線會行經，民眾對室內運動場館也有迫切需求，市府將讓老舊的陽明溜冰場功成身退，原址新建為多功能運動中心，滿足全年齡的運動休閒環境。副市長史哲指三民運動中心由曹毅豪建築師事務所設計，是夢時代購物中心建築師群之一，外觀灰白色，搭配橘黑跳色呼應運動元素，明亮活潑，內部亦規劃獨立運作的商業空間，提供消費休憩。