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影／高市府職工超時工作疑帶頭違法 新聞局：當罰則罰

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市新聞局職工因跟跑市長陳其邁行程，超時工作被舉發。記者王昭月／攝影
高市新聞局職工因跟跑市長陳其邁行程，超時工作被舉發。記者王昭月／攝影

高雄市勞工局2月公告違反勞動基準法單位，名單赫見高雄市政府新聞局，主要因一名職工前年隨市長陳其邁跑行程，單月連續加班超過46小時，勞工局據依法開罰新聞局2萬元，新聞局今早表示，尊重裁罰，也會遞補人力解決，市議員林于凱表示，此事不論是否被舉報，市府都應正視，否則會被批為帶頭違法的負面形象。

高雄市長陳其邁2020年補選上任，以「緊緊緊，二年拚四年」處理市政，結果新聞局一名職工前年12月跟著市長跑行程，超時工作，被勞工局以違反勞基法「延長工作時間」規定，即單月連續加班不得超過46小時，開罰2萬元。這名職工超時工作被爆，頗感無奈，透露自己是「被檢舉」。

據高市勞工局2月份違反勞基法公告名單，因出現高雄市政府新聞局長董建宏名字，事因是「違反勞動基準法第32條第2項延長工作時間超過法令規定，並依法裁罰2萬元」，引發關注。勞工局表示，不論公、私部門皆應遵守勞動法令相關規範。

董建宏今早在三民區運動公園發布會上受訪表示，當罰則罰，市府機關沒有護短或隱瞞，也會補實人力，解決問題。

目前經常隨同市長跑行程的人員，包含專業攝影職工、臨時人員及採訪車駕駛等，依勞基法84-1條規定已向勞工局申請列為責任制，因工作上的需求，若工作超時可從寬認定。

市議員林于凱表示，職工不是一般公務員，適用勞基法，每月工時不能超過46小時。市長行程滿檔，應思考如何輪班，不能讓職工超時負荷，否則市府帶頭違反勞基法，對勞工來講是負面示範。

林表示，陳市長緊緊緊拚工作沒錯，但人力調度上要更符合勞基法的需求，才可帶動高市勞動條件提升，至於當事人指是被檢舉，本身有意願隨市長跑行程，這尊重個人意願，但若是被檢舉才發生，也在提醒市府注重隨行人員輪班的工時，不管主動舉報或被檢舉，市府都要帶頭做公權力示範，畢竟高市藍領階級多，南部常見違反勞基法情事。此案果已開罰確定，高市府更應祭出態度，帶頭創造最好的勞工環境。

勞工局 高雄市

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