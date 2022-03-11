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屏東蓮霧防鳥害這招有效 莊瑞雄爭取到防護網補助

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
農民買大型漁網罩上蓮霧樹，發現是防鳥害利器，立委莊瑞雄向農委會爭取到防護網補助。記者潘欣中／翻攝
農民買大型漁網罩上蓮霧樹，發現是防鳥害利器，立委莊瑞雄向農委會爭取到防護網補助。記者潘欣中／翻攝

屏東縣蓮霧重要產區，雖果實有套袋保護，但遭受鳥害情形越來越嚴重，果農自行實驗使用大型漁網覆蓋果樹，發現能有效減少鳥害，成本低廉又不會傷害鳥類；立委莊瑞雄說，他邀農政單位考察後認為值得推廣，農委會主委陳吉仲允諾補助，農民於4月15日前，比照農機具補助向在地農會申請，每公頃3.3萬元，可回溯至今年元旦，保護果農心血。

「屏東蓮霧的高品質，連鳥兒都會忍不住想偷吃」，莊瑞雄說，每年4月左右，屏東縣南州鄉的蓮霧，都會發生白頭翁、白腹秧雞啄破農民細心套袋的狀況，導致蚊蠅蜂類等昆蟲從套袋的破洞叮咬果實，蓮霧只要被啄，輕則賣相不佳，動輒整袋腐爛，讓果農心痛不已。

他說，去年邀集農糧署及農業改良場的專家到果園勘查，並向專家建議農民自己想出來的好辦法，利用大型漁網在蓮霧套袋結果時期覆蓋住果樹，就能夠防止鳥啄，也不會因此遭受蠅、蜂後續的傷害，既能夠保住蓮霧，又不會傷害鳥類，算起來的成本又比較低廉，值得推廣。

蓮霧 屏東縣 農民

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