枋寮鄉長除亞麟涉貪遭聲押 鄉親嘆：金權使人腐化

屏東縣地檢署偵辦廠商低價圍標枋寮鄉公共工程案， 檢察官昨天指揮廉政署南部地區調查組、調查局南機站，搜索相關人員住處、辦公室並帶回鄉長陳亞麟和黃姓承辦員，南機組將2人依貪汙治罪條例、違反政府採購法罪嫌移送屏東地檢署，檢方今天凌晨向法院聲請羈押禁見；地方對此議論紛紛，有鄉親感嘆，金權使人腐化，涉貪恐毀了讓這位政壇新秀的政治前途。

屏東地檢署去年獲報枋寮鄉公所疑和廠商勾結串通以低價圍標公共工程，涉及貪凟並違反政府採購法，檢察長指派主任檢察官祭明達成立專案小組，發交廉政署南部地區調查組調查，去年8月搜索承辦人員和相關廠商住所及辦公處，扣押帳冊等相關資料，並傳喚被告及證人共39人釐清案情，當時收押涉當白手套的黃姓司機、何姓男子和多名廠商，陳亞麟否認涉貪，說明鄉長不可能了解每件工程招標案細節，當時請回。

檢調昨天再度搜索陳亞麟等人住居所及辦公處所等共8處，查扣相關證物並傳喚被告及相關證人共8人釐清案情，主任檢察官蔡明達、檢察官盧慧珍訊問被告及相關證人後，認為陳亞麟和黃姓承辦員違反貪汙治罪條例經辦公用工程收取回扣罪、政府採購法以詐術使投開標發生不正確結果罪嫌，以所犯為5年以上重罪且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向屏東地院聲請羈押禁見

36歲的陳亞麟是全國最年輕鄉長，他在枋寮念完國中小和高中後，到都會區讀大學、研究所及就業，曾是游錫堃競選團隊的一員；2017年返鄉參選，原與時代力量合作，最後以無黨籍參選，以年輕、高學歷和主打「枋寮加速改變」當選，任內推動枋寮站前商圈改造和F3藝文特區活化，年底也將拚連任；這次涉貪被檢方聲押，也在鄉內引發議論。