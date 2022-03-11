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旗津券今天首發 遊客領到百元券讚「這麼好康」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
家住高市楠梓區的老先生搶頭香，約排隊一小時領到旗津券。記者徐白櫻／攝影
家住高市楠梓區的老先生搶頭香，約排隊一小時領到旗津券。記者徐白櫻／攝影

高雄旗津因疫情影響生意慘淡，今天上午10點起發放旗津券。不少市民得知消息，上午9點開始排隊，等待一小時左右領到百元振興券，高興喊說要去買海鮮乾貨回家，另有旅行社更改行程，旅客改搭渡輪出遊領到旗津券，開心高喊Surprise（驚喜）！

今天起至4月5日，只要是使用現金或電子票證（不含旗津卡）在鼓山輪渡站及棧貮庫搭乘渡輪搭船到旗津，即可獲得旗津券100元，鼓山輪渡站不分平假日，每日上午10點開始發放，假日另增棧貳庫輪渡站，發放時間為下午1點，每人每日限領一次，限量送完為止。

上午10點不到，市府經發局副局長高振遠率員巡視首日發送情況，現場排隊人龍近百公尺。輪船公司人員說，包含通勤居民在內，鼓山輪渡站單日搭乘人次約1萬人，日前疫情嚴峻曾經降至5000人，這波振興可望增加三分之一搭乘人數，假日上看2.5萬人次。

「半年沒去旗津，趁著這波優惠要好好消費！」多名遊客異口同聲說，昨天透過親友得知旗津券發放消息，今早特別安排渡輪出遊，以實際行動支持店家。不過也有遊客不知道旗津券政策，領到消費券詢問「拿這個要幹嘛」，還驚訝說「這麼好康」。

經發局指出，另鼓勵旅行社帶團搭遊覽車遊旗津，每團30人以上，每位遊客可獲旗津券100元，觀光局加碼補助每團車資3000元。此外，活動期間，只要遊客住宿旗津道酒店及旗津海、風車公園民宿等三間合法旅館，每晚每房發送200元旗津券，住越久、領越多。

遊客開心展示手上的旗津券，不過還沒想好要買什麼。記者徐白櫻／攝影
遊客開心展示手上的旗津券，不過還沒想好要買什麼。記者徐白櫻／攝影
旗津券發放第一天，鼓山輪渡站一早人潮眾多。記者徐白櫻／攝影
旗津券發放第一天，鼓山輪渡站一早人潮眾多。記者徐白櫻／攝影
得知發放旗津券的好消息，遊客一早就擠爆鼓山輪渡站。記者徐白櫻／攝影
得知發放旗津券的好消息，遊客一早就擠爆鼓山輪渡站。記者徐白櫻／攝影
得知發放旗津券的好消息，遊客一早就擠爆鼓山輪渡站。記者徐白櫻／攝影
得知發放旗津券的好消息，遊客一早就擠爆鼓山輪渡站。記者徐白櫻／攝影

疫情 旅行社 海鮮

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