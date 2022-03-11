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高市交通局聯手警方 改善岡山橋頭易肇事路段

中央社 / 高雄11日電

高雄市政府交通局昨天會勘事故率較高的岡山介壽東路與橋頭成功北路，交通局指出，因當地7處中央分隔島無號誌缺口易導致影響安全和回堵，已經討論改善整併缺口、號誌化等。

高雄市政府交通局今天上午發布新聞稿指出，岡山區介壽東路與橋頭成功北路去年A2、A3（受傷及財損）事故分別有42件及75件，由於2路段皆屬市區幹道，車種複雜、車流量大，常見事故肇因有未注意車前狀態、未依規定讓車、未保持安全距離等因素。交通局長張淑娟昨天會同警察局、專家學者到場會勘。

張淑娟指出，介壽東路與成功北路等7處中央分隔島因無號誌缺口，易產生車輛迴轉主線回堵、大型車任意轉向甚至逆向行駛等狀況，嚴重影響交通安全與造成交通回堵壅塞。經與會單位討論改善方案包括路段缺口整併、號誌化等。

交通局表示，岡山警分局轄管地區因大型車輛多，且面臨省道交通量高、車速又快，事故率偏高。後續將加強與地方溝通，提供市民更安全的用路環境。市府也將持續針對事故率高地區，與警察局交通大隊合作會勘改善。

岡山 警察

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