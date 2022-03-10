百人辦桌宴將於內門登場 高市觀光局邀4總舖師展身手

高雄市觀光局為宣傳睽違兩年的高雄內門宋江陣活動，26日邀請台北高雄知名總舖師台北台菜王子黃景龍、內門阿隆師湯富隆等4名主廚，共同於活動當天舉辦60桌「宋江大宴」，今天上午菜色搶先曝光，其中內門阿机師吳義雄準備已幾乎失傳的手路菜雞仔豬肚鱉、菊花筍絲干貝等，望以吃傳承辦桌文化。

高市觀光局表示，本次邀請黃景龍、湯富隆、吳義雄及美花師陳美花等四大名廚共同推出60桌戶外大型辦桌宴，每人負責15桌，每桌12000元，總鋪師們絞盡腦汁，幾乎將人生所學的手路菜都一一呈現，將成為後疫情時代難得一見的百人辦桌盛況，期望大家在總舖師的料理中吃出台灣精神、高雄價值及內門文化，昨天一開放預訂，馬上吸引民眾詢問。

觀光局上午邀請4名總鋪師先推出4桌共40道菜色不重複的料理，包含麒麟瓊漿龍虎斑、龍虎生風錦繡拼盤、臥虎藏龍一品封等，吳義雄也推出幾乎已失傳的傳統手路菜，他說，其中布袋雞需先將整隻雞去骨，塞入筍角、香菇角、枸杞等菜，光去骨就需耗費20分鐘，過程要非常小心否則皮容易破掉。

吳義雄說，今年邀請4名總鋪師做出在地傳統料理，期望年輕人有機會欣賞、學習，否則這些菜都已近乎失傳，或因步驟繁雜少有總舖師在做了，非常可惜，期望藉由這個機會傳承傳統味道。