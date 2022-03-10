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百人辦桌宴將於內門登場 高市觀光局邀4總舖師展身手

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
總舖師美花師受高雄市觀光局邀請，參與本月26日將舉辦的「宋江大宴」特別推出傳統手路菜。記者陳玫伶／攝影
總舖師美花師受高雄市觀光局邀請，參與本月26日將舉辦的「宋江大宴」特別推出傳統手路菜。記者陳玫伶／攝影

高雄市觀光局為宣傳睽違兩年的高雄內門宋江陣活動，26日邀請台北高雄知名總舖師台北台菜王子黃景龍、內門阿隆師湯富隆等4名主廚，共同於活動當天舉辦60桌「宋江大宴」，今天上午菜色搶先曝光，其中內門阿机師吳義雄準備已幾乎失傳的手路菜雞仔豬肚鱉、菊花筍絲干貝等，望以吃傳承辦桌文化。

高市觀光局表示，本次邀請黃景龍、湯富隆、吳義雄及美花師陳美花等四大名廚共同推出60桌戶外大型辦桌宴，每人負責15桌，每桌12000元，總鋪師們絞盡腦汁，幾乎將人生所學的手路菜都一一呈現，將成為後疫情時代難得一見的百人辦桌盛況，期望大家在總舖師的料理中吃出台灣精神、高雄價值及內門文化，昨天一開放預訂，馬上吸引民眾詢問。

觀光局上午邀請4名總鋪師先推出4桌共40道菜色不重複的料理，包含麒麟瓊漿龍虎斑、龍虎生風錦繡拼盤、臥虎藏龍一品封等，吳義雄也推出幾乎已失傳的傳統手路菜，他說，其中布袋雞需先將整隻雞去骨，塞入筍角、香菇角、枸杞等菜，光去骨就需耗費20分鐘，過程要非常小心否則皮容易破掉。

吳義雄說，今年邀請4名總鋪師做出在地傳統料理，期望年輕人有機會欣賞、學習，否則這些菜都已近乎失傳，或因步驟繁雜少有總舖師在做了，非常可惜，期望藉由這個機會傳承傳統味道。

觀光局表示，民眾預訂以桌為單位，數量有限，26日當天也安排「宋江大好．現正英雄」主題演出，包含在地傳統內門國小宋江陣、曾參與多屆創意宋江陣頭大賽的國立台灣戲曲學院、台北市立大學，及樹德科技大學等隊伍，帶來宋江舞台展演，相關資訊可上高雄內門宋江陣官方臉書粉絲團 https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha/ 查詢。

高雄內門總舖師阿机師吳義雄預計在高雄市觀光局主辦的「宋江大宴」中推出近乎失傳的手路菜菊花筍絲干貝，望以吃傳承辦桌文化。記者陳玫伶／攝影
高雄內門總舖師阿机師吳義雄預計在高雄市觀光局主辦的「宋江大宴」中推出近乎失傳的手路菜菊花筍絲干貝，望以吃傳承辦桌文化。記者陳玫伶／攝影
高雄市內門在地總舖師湯富隆受高雄市觀光局邀請，參與「宋江大宴」推出最在行的傳統手路菜。記者陳玫伶／攝影
高雄市內門在地總舖師湯富隆受高雄市觀光局邀請，參與「宋江大宴」推出最在行的傳統手路菜。記者陳玫伶／攝影
高雄市觀光局主辦「內門大宴」今天上午邀請台北台菜王子黃景龍（右一）、內門阿隆師湯富隆（右二）等4名主廚搶先曝光40道各色料理。記者陳玫伶／攝影
高雄市觀光局主辦「內門大宴」今天上午邀請台北台菜王子黃景龍（右一）、內門阿隆師湯富隆（右二）等4名主廚搶先曝光40道各色料理。記者陳玫伶／攝影

內門 宋江陣 觀光局

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