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金門國家公園種下800株原生樹種 盼復育中山林

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
選在植樹節前夕，金門國家公園管理處同仁今天種下800株各式原生樹種，盼復育中山林森林。圖／金門國家公園管理處提供
選在植樹節前夕，金門國家公園管理處同仁今天種下800株各式原生樹種，盼復育中山林森林。圖／金門國家公園管理處提供

金門中山林內擁有豐富森林資源與自然景觀，一直是民眾休閒運動的最佳場所，但近年來因松材線蟲萎凋病的危害，金門國家公園管理處不得不伐除大批的松樹，管理處長鄭瑞昌今天帶領同仁種下800株各式原生樹種，盼復育中山林森林。

選在植樹節前夕，金門國家公園管理處今天種下樟樹、烏桕、潺槁樹、海桐、糯米條、豆梨及朴樹等約800株樹種，透過林相整理及植樹造林，復育中山林的林相。

金管處表示，近年來因松材線蟲萎凋病的危害，使林區內松樹逐漸枯亡，為防止擴散進行病枯木伐除，部分區域形成開闊林地，此次植樹區域採用該處苗圃長期培育之原生苗木，適地適木及複層林的造林方式，增加森林覆蓋率，提升景觀風貌，創造優質與舒適宜人的遊憩環境。

同仁們頂著烈日，種下一株株的樹苗。圖／金門國家公園管理處提供
同仁們頂著烈日，種下一株株的樹苗。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天在處長鄭瑞昌帶領下，同仁們一起種下800株各式原生樹種，盼復育中山林森林。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天在處長鄭瑞昌帶領下，同仁們一起種下800株各式原生樹種，盼復育中山林森林。圖／金門國家公園管理處提供

金門 國家公園 植樹節

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