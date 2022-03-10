金門國家公園種下800株原生樹種 盼復育中山林
金門中山林內擁有豐富森林資源與自然景觀，一直是民眾休閒運動的最佳場所，但近年來因松材線蟲萎凋病的危害，金門國家公園管理處不得不伐除大批的松樹，管理處長鄭瑞昌今天帶領同仁種下800株各式原生樹種，盼復育中山林森林。
選在植樹節前夕，金門國家公園管理處今天種下樟樹、烏桕、潺槁樹、海桐、糯米條、豆梨及朴樹等約800株樹種，透過林相整理及植樹造林，復育中山林的林相。
金管處表示，近年來因松材線蟲萎凋病的危害，使林區內松樹逐漸枯亡，為防止擴散進行病枯木伐除，部分區域形成開闊林地，此次植樹區域採用該處苗圃長期培育之原生苗木，適地適木及複層林的造林方式，增加森林覆蓋率，提升景觀風貌，創造優質與舒適宜人的遊憩環境。
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