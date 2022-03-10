農民節最大禮 農委會將在金門推動高粱保險

金門縣農會今天舉行農民節慶祝大會，會中頒獎表揚模範農事小組長、模範農民等，專程返鄉出席的農委會金融局長李聰勇在致詞時指出，將針對高粱推動農業保險，農委會會負擔一半保費，縣府也會負擔一些，而農民只要負擔一點點保費，在高粱生產就可以得到一定的收入。

農民節表揚大會今天在金門縣農會榖物乾燥中心舉行，包括金門縣長楊鎮浯、金門立委陳玉珍、農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游、總幹事文水成與各鄉鎮長都到場出席。

許玉昭表示，這幾年因為極端氣候，高粱小麥都欠收，在疫情期間與後疫情時代，農業結構都不同，網路訂購對農友來說也是考驗，將來也會面對有機產銷、安全農業等，她鼓勵農民要慢慢來適應；許玉昭說，過去種菜直接拿到市場賣，未來可能會牽涉到產銷履歷，縣府與農糧署都會協助大家。

特別提早半小時到場跟農友「博感情」的陳玉珍則說，這幾年氣候變化，遇到乾旱、秋行軍蟲等災害，在建設處努力之下，與中央配合，農委會很快支援金門，她也肯定縣府團隊、縣農會與中央的互動良好，每次發生農業災害，中央都能很快給金門協助。

李聰勇表示，金門高粱種植面積是全台灣地區高粱種植面積最大者，高粱種植面積為1748.75公頃，產量1613049公斤，去年因連續兩年的乾旱，造成農友收成不佳；在金門縣農會理事長許玉昭和縣府團隊反映爭取下，農委會以最快速度，在今年農曆春節前，將相關救助金新台幣1661萬元匯入鄉鎮公所，發放給農友。

李聰勇進一步表示，除了救助金和低利率貸款，農委會預計對高粱推動保險，由農委會負擔一半保費，縣政府協助一部分，農友只需支付些許保費，即可保障一定的收入。

金門縣長楊鎮浯致詞時也允諾，縣府會承擔高粱保險部分責任，讓農友在支付最少、風險最小的情況下，安心種植高粱，不必擔憂受到天災影響。