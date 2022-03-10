金寧甄選清潔隊員遭爆內定 鄉長：全程國家級考試規格

金門的金寧鄉公所公開甄選111年度清潔隊員，結果考前在網路上被爆料早就內定，爆料人還說是跟「印度神童」學預言，交代6個篤定會上榜的名單，金寧鄉公所今天下午公布錄取結果，結果有3人跟網路早先公布名單一樣，引起網友熱議，對此，鄉長楊忠俊強調，此次考試公平、公開，比照國家考試辦理，並全程由政風室主任監場。

對於錄取結果跟先前爆料名單有一半是相同，不少網友都說，「印度神童超神準，有神快拜」，也有人說「等於539開三星，六中三，超強，很會抓」。

金寧鄉公所表示，此次清潔隊員徵選共有39名考生，歷經學歷專業審查，及筆試、體能測試、口試三階段測驗後，正取6名分別為楊世安、呂嘉祥、許志揚、楊仕晨、許凱威、許萬昇，備取1名為楊恭春。即將加入清潔隊執行各項環保工作。

由於先前網路上就有不少傳言，楊忠俊強調，此次考試比照國家考試辦理，並由政風人員全程監督，招考過程符合公平、公正、公開原則，期勉新人未來加入清潔隊時，能秉持考試時的拼勁與初衷，為金寧鄉創造更美麗、更乾淨的環境。

鄉公所也說，這次徵選，期前作業即召開鄉務會議討論通過清潔隊員甄選簡章相關規範，並規劃筆試命題題庫資訊公開，命題採委員制及闈場制度，體能測驗全程錄影存證，口試亦採委員制，此次甄選作業鄉公所總動員，各單位主管支援命題、監試及評分作業，並全程由政風室主任監場。