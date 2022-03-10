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清明連假往返台東船班減 綠島鄉長：協調中

中央社 / 台東縣10日電

清明連假碰上客輪歲修，台東往返綠島船班從每日約20班銳減剩12班，旅外島民擔心連假回不了家。綠島鄉長謝賢裕表示，已請台東縣政府向台灣港務公司協調中。

綠島鄉民代表王姷力昨天在臉書貼文表示，清明連假將至，綠島的飯店、民宿業者準備好了，在疫情稍緩後將迎來第一個賺錢的日子，但船票卻訂不到，客滿了，「返鄉祭祖的鄉親，稍晚訂位的遊客，無法入島，請問船公司，這是你們該有的態度嗎？」

她說，綠島是一個國際觀光的島嶼，海底資源享譽全球，交通卻是來不得，去不得，這不用檢討嗎？一個連假只有12班次的船次，怎麼滿足目前綠島鄉親？

綠島鄉長謝賢裕透過通訊軟體告訴媒體，已向台東縣政府交通事務科聯繫，據他了解，往返台東及綠島原有5艘船在跑，不過其中2艘正在歲修，目前僅剩下3艘，船班也因此減少。

謝賢裕表示，目前距離清明連假還有一些時間，已請縣政府趕緊向台灣港務股份有限公司高雄港務分公司轉達鄉民憂慮，目前協調中，他會持續關心，讓鄉親、遊客都能訂到船票。

綠島 連假 台東

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