600公尺深底棲生物 「水中蝴蝶」現身屏東海生館

被漁民稱為「水中蝴蝶」的棘黑角魚，是可生存於水下600公尺深的底棲生物，紅通通體色，不時展開如蝴蝶翅膀般的胸鰭，近日出現在屏東海生館，讓民眾一窺深海魚種。

海生館海景公司企劃部經理毛智瑋接受中央社記者訪問指出，棘黑角魚通常棲息於淺海，但可生活於水下600公尺的海域，目前館內少有其他生物可以潛到比牠更深的海域。

毛智瑋表示，「水中蝴蝶」棘黑角魚雖然美麗但卻十分低調，身為底棲性魚類的牠們，主要棲息於砂泥底水域，分布於西北太平洋區，從日本北海道南部向南至南中國海；台灣則分布於澎湖海域。

海生館指出，棘黑角魚在水中游動時，胸鰭一開一合像蝴蝶的翅膀在飛行一樣，這些特化的鰭不僅美麗，面對敵人時，還會利用鰭上的藍色小斑點，張開華麗燦爛的胸鰭恫嚇敵人，就是牠們獨有的生存之道。