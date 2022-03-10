金門縣府宣布9日起牛肉銷台解封 農民直說是好消息

金門縣在109年7月10日爆發牛結節疹動物疫災，中央公告禁止金門地區牛肉銷台，縣府經過努力多時，如今終於傳出好消息。縣府表示，農委會昨日已公告金門牛肉可重新銷台，今日在農民節慶祝表揚上，宣布這項訊息，不少農民都說是好消息。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局在去年11月3日召開110年第3次草食動物重要疾病防治諮詢小組會議，金門縣政府會中提出「金門地區牛隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島管制措施調整」案，經與會專家討論後，咸認金門地區去骨、去內臟生鮮、冷藏或冷凍牛肉傳播牛結節疹疫病風險極低，得以輸送至台灣本島及其他離島，相關管制及檢查作為，參照規定辦理。

農委會昨日公告修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」第四點規定』，略以屠體來源牛隻符合所列條件之生鮮、冷藏或冷凍牛肉(不包括屠體之頭、腳、內臟及骨)得不受限輸送至台灣本島及其他離島，也就是「金門縣屠體來源牛隻符合條件之生鮮、冷藏或冷凍牛肉」得銷台。

縣府也說，將持續依循專家會議決議持續關注相關疫況，也請防疫所落實養牛場防疫訪視，持續輔導養牛場加強環境清潔消毒殺滅蟲媒。