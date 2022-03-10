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戀戀菊島樂音傳 民歌手陳宏銘1市5鄉傳唱

中央社 / 澎湖縣10日電

澎湖「戀戀菊島樂音傳」系列活動，知名民歌手陳宏銘12日起將巡迴澎湖1市5鄉傳唱，讓澎湖處處可聽到歌頌菊島的好歌聲，希望流行音樂成為澎湖的軟實力。

出生澎湖的民歌手陳宏銘，11年前回到澎湖推動流行音樂，還募集捐贈300把吉他給偏鄉離島學校，早年在校園民歌時期演唱過「大海邊」、「別了彩雲」等膾炙人口歌曲，同時也是創作歌手，發表歌曲超過100首；其中最有名的創作曲，就是電影「無間道」插曲，由蔡琴主唱的「被遺忘的時光」。

陳宏銘告訴中央社記者，澎湖雖處偏鄉離島，但好山好水，多年來孕育了如潘安邦、李恕權、張雨生等國內多名流行音樂人與歌曲，今年在文化部專案協助下，為澎湖創作「Welcome to Penghu」專輯，12日起將巡迴澎湖全島演唱。

陳宏銘表示，在澎湖專輯中，將以「戀戀菊島樂音傳」活動為主，共創作有12首有關的歌曲，除了英文歌曲「Welcome to Penghu」外，還有日落馬公城、湖西的心最美、白沙的風車轉啊轉、西嶼響、望安的月與七美的愛等地方特色歌曲，希望未來能像家喻戶曉的「外婆的澎湖灣」，在各地傳唱著。

陳宏銘表示，「戀戀菊島樂音傳」系列活動，12日起展開1市5鄉巡迴演唱會及創作研習講座等，長達一個半月，其中創作「Welcome to Penghu」，藉由英語歌曲將澎湖之美推介到全世界，期盼音樂能帶給澎湖美景之外的感動，也期待流行音樂的創作種子，能夠成為澎湖的軟實力。

澎湖 偏鄉 演唱會

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