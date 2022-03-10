高雄市工業及服務業普查處揭牌 將查17.8萬家

5年一次的全國工業及服務業普查作業將於6月展開，高市府今天成立工業及服務業普查處，今年預計普查約17.8萬家，市府動員逾千人作業，也設立網路專區，讓業者可上網填報。

高市府今天舉行「110年高雄市工業及服務業普查處」揭牌典禮，市府祕書長郭添貴致詞說，這次普查對象包括亞灣5G AIoT創新園區、楠梓科技園區等都納入，因此普查結果將是重要參考依據。

市府主計處長李瓊慧說，普查處屬於階段性任務編組，9月20日解散，由市長擔任處長，相關局處及38個區公所等，預估約動員1100人共同推動普查業務，今年預計普查約17.8萬家。

李瓊慧說，有些民眾會將普查誤以為是詐騙，但普查員會戴識別證，也不會問普查項目以外的問題或私人帳戶等，資料也會保密，不會外流，市民可以放心。

主計處表示，工業及服務業普查今年第14次開辦，目的為蒐集工業及服務業經營概況、資源分布、生產結構及總收支等基本資料，提供政府規劃工業及服務業發展計畫、掌握企業海外布局及經營數位化等，並作為區域綜合開發計畫及均衡區域發展參據。

今年普查時間為6月1日至7月31日，網路填報期間為5月18日至6月30日。普查對象為工業及服務業，包括礦業及土石採取業、製造業、電力及燃氣供應業、用水供應、污染整治業、營建工程業，或住宿及餐飲業、批發及零售業、金融及保險業等。